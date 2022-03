"No time to die" de Billie Eilish gana el Óscar a la mejor canción original

"No time to die" de Billie Eilish ganó como mejor canción original en una producción cinematográfica en la entrega de los Oscar 2022

El Oscar para le mejor canción original es No Time To Die de Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell. Ambos la escribieron. Es el tema principal de la película de James Bond que lleva el mismo nombre.

Eilish es la artista más joven en escribir y grabar una canción de James Bond. La canción está clasificada en la categoría de balada pop, electro pop y R&B. De acuerdo con los críticos la canción presenta elementos clásicos de los temas de Bond más memorables, incluyendo una construcción lenta, un tema oscuro y tembloroso, y una orquesta dramática, según detalla un reportaje en el diario The Independent.