Así podrás ver las películas nominadas al Oscar

En estas plataformas podrás ver las películas que tienen nominaciones al Oscar 2022

OTRAS NOTICIAS: Soul gana el premio Oscar a la Mejor película de animación

Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de la entrega de los premios Oscar 2022, pero hay espacios en internet donde puedes ver las producciones que se encuentran nominadas.

"El poder del perro"

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto (dos veces), Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejor Diseño de Producción.

Dónde verla: Netflix

“The Power of the Dog funciona como un western, un thriller, un estudio psicológico de la masculinidad que salió mal... Esta es una película tan grande como el cielo abierto, pero en la que las emociones humanas aún son claramente visibles, tan finas y afiladas como una cuchilla de hierba.”

"Conduce mi coche"

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Largometraje Internacional y Mejor Guión Adaptado

Dónde verla: HBO Max o alquílalo en Amazon, Vudu o Apple TV

“La película es tierna como una tormenta: solo después, después de haber dejado tiempo para que sus ideas se asienten, se vuelve clara su imagen completa. Es el tipo de película que hace que todo se sienta limpio, un suave empujón de aliento que sugiere que no importa cuán cansado te sientas, puedes seguir adelante en el mundo”.

"Pizza de regaliz"

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

Dónde verla: Apple TV, Amazon, Google Play, Vudu o YouTube

“Licorice Pizza, el romance retro de la década de 1970 del escritor y director Paul Thomas Anderson, tiene mucho a su favor: un entorno vívido de San Fernando, para recordar a los despistados de la costa este que Los Ángeles no es sinónimo de Hollywood; una banda sonora alegre que evita a todos los sospechosos habituales de la era... y, quizás lo mejor de todo, una fantástica actuación revolucionaria de una actriz que ninguno de nosotros vio venir".

"Duna"

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Producción y Mejores Efectos Visuales.

Dónde verla: HBO Max o alquílelo en Apple TV, Amazon, Google Play, Vudu o YouTube

“[El director Denis Villeneuve] ni hace una genuflexión ni trata de presentarlo como una farsa de éxito de taquilla ostentosa y satisfecha de sí misma. A medida que avanzan los espectáculos cinematográficos, es admirablemente discreto: ¿Qué se puede decir sobre una película que aprovecha al máximo la arena?

"Belfast"

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Sonido y Mejor Canción.

Dónde verla: Amazon, Apple TV, Google Play, Vudu o YouTube

“El Belfast semiautobiográfico de Branagh, que tiene lugar en esa ciudad en 1969, al comienzo de los disturbios, puede ser la prueba definitiva para encontrar... el equilibrio: es a la vez íntimo y casi cómicamente egoísta, pero Branagh claramente ha derramado tanto amor en él que no puedes ser demasiado duro con él. Es difícil resistirse a la energía afectuosa de la película”.

"Rey Ricardo"

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Canción y Mejor Edición.

Dónde verla: HBO Max o alquílelo en Apple TV, Amazon, Google Play, Vudu o YouTube.

“Como una historia de cómo dos niñas pequeñas trabajaron duro para alcanzar el éxito, apoyadas y alentadas por padres que creyeron en ellas, es totalmente satisfactoria; la película avanza con su propia energía ambiciosa y con la fuerza de cada una de sus actuaciones. Es una de esas películas que agradan a la multitud que no te hace sentir avergonzado de ser parte de la multitud; te sientes animado en lugar de que te menosprecien”.

"West Side Story"

Nominaciones: Mejor película, mejor director, mejor actriz de reparto, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor sonido

Dónde verla: Disney+ o HBO Max o alquílalo en Apple TV, Amazon, Google Play, Vudu o YouTube

“Como muchos, o al menos muchas personas que hablan en las redes sociales, dudaba: no tenía idea de que necesitaba este West Side Story hasta que lo vi. Este, posiblemente, es el mejor tipo de película, el logro sigiloso que se ha estado ocultando a plena vista todo el tiempo”.

CODA

nominaciones: Mejor película, mejor actor de reparto y mejor guión adaptado

Dónde verla: Apple TV+

La película se centra en Ruby, el único miembro oyente de una familia sorda. Los padres de Ruby son interpretados por actores sordos de la vida real, Marlee Matlin y Troy Kotsur. Kotsur hizo historia como el primer actor masculino sordo en ser nominado al Oscar a la mejor interpretación.

No mires hacia arriba

nominaciones: Mejor película, mejor guión original, mejor banda sonora y mejor montaje cinematográfico

Dónde verla: Netflix

“En lugar de usar el laborioso tiempo de ejecución de más de dos horas de la película para permitir que sus ideas se desarrollen, [Adam] MacKay te presenta la mayoría de ellas en la primera media hora. Ser golpeado por un meteorito sería más sutil.

Callejón de pesadilla

Nominaciones: Mejor película, mejor cinematografía, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción

Dónde verla: Hulu y HBO Max o alquílalo en Apple TV, Amazon o Vudu

“Bradley Cooper cumple hábilmente todas las demandas que la película le hace. Este es un retrato inquietantemente compasivo de un huevo realmente malo”.

La hija perdida

Nominaciones: Mejor actriz, mejor actriz de reparto y mejor guión adaptado

Dónde verla: Netflix

“En el centro de La hija perdida hay una idea audaz y peligrosa: es una exploración de lo que la maternidad puede drenar de una mujer, un cambio dramático de las típicas bromas de ojos vidriosos acerca de lo gratificante que es tener y criar hijos... Las formas de Gyllenhaal estas ideas maravillosamente, de una manera que se siente indagadora y exploratoria, nunca crítica”.

La tragedia de Macbeth

Nominaciones: Mejor actor, mejor cinematografía y mejor diseño de producción

Dónde verla: Apple TV+

“Ver esta película en el cine es un placer especial y estremecedor, una afirmación de lo que las películas, vistas en grande, pueden significar. Esta es una película como magia negra. Entregarse a él se siente un poco peligroso. También se siente genial”.

"Tic, tic... ¡boom!"

Nominaciones: Mejor actor y mejor montaje

Dónde verla: Netflix

Lin-Manuel Miranda (quien puede EGOT este año) hace su debut como director con la historia del escritor de Rent, Jonathan Larson, que lucha por triunfar como dramaturgo en Nueva York antes de triunfar. Andrew Garfield está nominado por su conmovedora actuación musical como el niño genio que fallecería trágicamente antes de ver su debut más exitoso en Broadway.

"Spencer"

Nominaciones: Mejor actriz

Dónde verla: Hulu o alquílalo en Apple TV, Amazon, Google Play, Vudu o YouTube

“¿Es esto una diversión cursi o un asesinato de carácter involuntario? Es difícil decir cuál... La princesa Diana de Spencer es una inocente agraviada que parece tristemente enganchada a su condición de víctima. Se supone que debe leerse como vulnerabilidad, pero se parece mucho a la megalomanía, seguramente exactamente lo contrario de lo que pretendía Larraín. Tal vez se supone que aquellos de nosotros que notamos esto debemos mirar hacia otro lado, tosiendo cortésmente en nuestros guantes. Pero con amigos como estos, Diana no necesita enemigos”.

"Siendo los Ricardos"

Nominaciones: Mejor actor, mejor actriz y mejor actor de reparto

Dónde verla: Amazon Prime

“[Aaron] Sorkin siendo Sorkin, no puede evitar construir una lección de educación cívica en torno a esta historia: la película tiene lugar durante una sola semana, justo después de que el locutor de radio enormemente popular Walter Winchell denunciara a [Lucille] Ball por su afiliación comunista... No hay nada mal, exactamente, con el uso de ese marco para dar impulso a un guión. Es simplemente que la dinámica entre [Desi] Arnaz y Ball... es tan fascinante en sí misma que la excoriación fuertemente entonada del villano HUAC se siente superflua".

"Madres paralelas"

Nominaciones: Mejor actriz y mejor banda sonora original

Dónde verla: Apple TV, Amazon, Google Play, Vudu o YouTube

“Parallel Mothers es una película de ternura infinita, esa rara oda a la maternidad que reconoce a las madres como mujeres primero y madres en segundo lugar”.

"Los ojos de Tammy Faye"

Nominaciones: Mejor actriz y mejor maquillaje y peluquería

Dónde verla: HBO Max o alquílalo en Apple TV, Amazon, Google Play, Vudu o YouTube

“Aunque [Jessica] Chastain ha estudiado claramente los gestos y los tics vocales de Tammy Faye y los analiza admirablemente, el barniz de color caramelo de la película parece haberla impermeabilizado contra cualquier cosa tan complicada como el sentimiento real o la evaluación juiciosa”.

"La peor persona del mundo"

Nominaciones: Mejor largometraje internacional y mejor guión original

Dónde verla: Apple TV, Amazon, Vudu, Google Play o YouTube

“La peor persona del mundo trata sobre cómo nunca se puede saber si los caminos que no se tomaron fueron los correctos. La simple verdad es que no puedes elegir todos los caminos. Y entonces haces las paces con cualquier camino en el que te hayas metido… Si no sabes si reír o llorar cuando miras hacia atrás, así es como sabes que has llegado”.

"Encanto"

Nominaciones: Mejor largometraje animado y mejor banda sonora original

Dónde verla: Disney + o alquílalo en Amazon, Apple TV, Google Play, Vudu y YouTube

Lin-Manuel Miranda presta su genio musical a la deslumbrante película de Disney sobre una familia colombiana que vive en un hogar mágico.

"Huir"

Nominaciones: Mejor largometraje internacional, mejor largometraje documental y mejor largometraje de animación

Dónde verla: Hulu o alquílalo en Amazon, Apple TV, Google Play, Vudu y YouTube

El documental danés recurre a la animación para contar la complicada y bella historia de un refugiado afgano que emigró de Kabul a Copenhague.

"Lucas"

Nominaciones: Mejor largometraje animado

Dónde verla: Disney+ o alquílalo en Apple TV, Amazon, Vudu, Google Play o YouTube

En una tierna historia sobre la mayoría de edad, dos monstruos marinos disfrazados de niños deben ocultar sus verdaderas identidades a los aldeanos reacios a los monstruos marinos de una ciudad italiana.

"Los Mitchell contra las máquinas"

Nominaciones: Mejor largometraje animado

Dónde verla: Netflix o alquílalo en Amazon, Vudu, Apple TV, Google Play o YouTube

En una comedia de risa a carcajadas, una familia que se está desmoronando se vuelve a unir cuando se dan cuenta de que el apocalipsis del robot ha interrumpido su viaje por carretera.

"Raya y el último dragón"

Nominaciones: Mejor largometraje animado

Dónde verla: Disney+ o alquílalo en Amazon, Apple TV, Google Play, Vudu o YouTube

Kelly Marie Tran y Awkwafina (ambas veteranas de Disney en este momento con la serie Star Wars y Shang-Chi en sus currículums, respectivamente) prestan sus voces a la épica historia de un guerrero que intenta reunir un antiguo reino con la ayuda de un dragón bromista.

"Sin tiempo para morir"

Nominaciones: Mejor sonido, mejores efectos visuales, mejor canción,

Dónde verla: Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube y Vudu

“Sin tiempo para morir, a pesar de sus fallas, se adapta perfectamente al actor que, para mí, es el mejor Bond de todos. Con su quinta película como 007, Craig es tan extraordinario que solo deja tierra arrasada".

"Summer of Soul" (... O, Cuando la revolución no podía ser televisada)

Nominaciones: Mejor largometraje documental

Dónde verla: Disney + o Hulu o alquílalo en Amazon, Apple TV, Google Play o YouTube

“Si parte de la habilidad de un músico es saber dónde poner qué notas, el otro don, más escurridizo, es saber cómo hacer girar un sueño entre el intérprete y el oyente”.

"Ascensión"

Nominaciones: Mejor largometraje documental

Dónde verla: Paramount + o alquílalo en Google Play, YouTube o Apple TV

El documental sobre la desigualdad económica en China narra a la vez el encanto estético del consumismo y captura el desperdicio que se filtra.

"Ática"

Nominaciones: Mejor largometraje documental

Dónde verla: Amazon Prime o Showtime

La película de no ficción da una mirada desgarradora a los disturbios en la prisión de Attica Correctional Facility, los abusos perpetrados contra los reclusos entonces y ahora, y el legado de racismo y abuso que continúa acechando al sistema de justicia.

"Escribiendo con fuego"

Nominaciones: Mejor largometraje documental

Dónde verla: Apple TV, Google Play o YouTube

La película se centra en el único periódico de la India dirigido por mujeres dalit, que luchan contra las fuerzas políticas y los desafíos personales que reprimirían su trabajo. Es un despacho desde la primera línea del periodismo de base.

"Cruella"

Nominaciones: Mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería

Dónde verla: Disney+ o alquílalo en Amazon, Google Play, YouTube, Vudu o Apple TV

“Cruella, antes de convertirse en una figura de moda psicótica, es simplemente Estella, una colegiala problemática que sufre una pérdida personal devastadora que cree que es su culpa. Estas historias, a veces entretenidas pero a menudo con su seriedad bajo la manga, no aclaran el misterio del comportamiento humano. Simplemente le cosen un diagnóstico”.

"Cirano"

Nominaciones: Mejor diseño de vestuario

Dónde verla: Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube o Vudu

A Joe Wright (Orgullo y prejuicio, Anna Karenina) le encanta una adaptación llena de esplendor, y ese sigue siendo el caso con la nueva versión de Cyrano, protagonizada por Peter Dinklage.

"Casa de Gucci"

Nominaciones: Mejor maquillaje y peluquería.

Dónde verla: Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube o Vudu

A pesar del desaire de Lady Gaga en la categoría de mejor actriz, la historia de moda y asesinato de Ridley Scott, repleta de actuaciones exageradas de Gaga, Adam Driver, Al Pacino y Jared Letto, obtuvo una nominación al Oscar por maquillaje y peluquería. .

"Próximamente 2 América"

Nominaciones: Mejor maquillaje y peluquería.

Dónde verla: Amazon

“Coming 2 America tiene un modo de andar torpe; no se mantiene unida con tanto entusiasmo y estilo como la película anterior”.

"La mano de Dios"

Nominaciones: Mejor largometraje internacional

Dónde verla: Netflix

“Sorrentino mide sus recuerdos en escenas que a veces son quizás demasiado caprichosas, pero están puestas en escena con tanto cariño que es fácil complacerlo”.

"Lunana: un yak en el aula"

Nominaciones: Mejor largometraje internacional

Dónde verla: Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube o Vudu

La historia de una aspirante a cantante que sueña con dejar Bután para seguir una carrera en Australia logra un equilibrio entre el humor y el drama inspirador.

"Shang-Chi y la leyenda de los díez anillos"

Nominaciones: mejores efectos visuales

Dónde verla: Disney+ o alquílalo en Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube o Vudu

Mientras Disney construye lentamente su nuevo cuadro de superhéroes después de la salida de Chris Evans y Robert Downey Jr. del Universo Cinematográfico de Marvel, Shang-Chi ofrece una nueva estrella prometedora en Simu Liu.

"Spider-Man: Sin camino a casa"

Nominaciones: mejores efectos visuales

Dónde verla: Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube o Vudu

Fue la película más grande del año y la sexta película más taquillera de la historia a pesar de una pandemia que redujo los ingresos brutos de taquilla durante todo el año. Si bien la campaña de Spidey a la mejor película puede haber fracasado, fue la primera película de eventos reales desde la pandemia.

"Chico libre"

Nominaciones: mejores efectos visuales

Dónde verla: Disney+ o HBO Max o alquílalo en Amazon, Apple TV, Google Play, YouTube o Vudu

“Es, sin duda, mucha película, probablemente demasiada. Pero Reynolds [es] una presencia orgánica en un mundo artificial, un grito de alegría en un paisaje aburrido de hombres que gruñen y autos chocando. Todos son jugadores, pero él es el único que sabe jugar”.

"Cuatro buenos días"

Nominaciones: Mejor canción

Dónde verla: Hulu o alquílalo en Amazon, Apple TV, Google Play, YouTube y Vudu

Basada en una historia real, Glenn Close interpreta a la madre de un adicto a la heroína (interpretado por Mila Kunis) que intenta equilibrar sus temporadas de sermones con las realidades de la adicción.