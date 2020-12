La noche que Maradona entrevistó a “Chespirito”

Las anécdotas relacionadas con Diego Armando Maradona siguen dando de qué hablar y algunas hacen recordar a grandes figuras que compartieron al lado de uno de los jugadores más representativos de Argentina.

Uno de los momentos más épicos del "Pelusa" fue cuando el Canal Trece de Argentina produjo el programa “La Noche del 10”, donde tuvo grandes invitados para conversar y dejar un grato recuerdo en la pantalla chica.

En ese programa desfilaron figuras muy conocidas, desde Ricardo Arjona, Don Omar, Thalia, Joaquín Sabina y Mike Tyson, hasta Fidel Castro.

Sin embargo, hubo un invitado muy especial para Maradona: Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

Cuando Diego vio al comediante mexicano le dio un fuerte abrazo, le besó la mano y le dijo, "Usted es mi ídolo, maestro, usted es mi ídolo de verdad".

Roberto también le mostró sus respetos, "Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto partidos de fútbol, que me encanta, nunca los gocé tanto como cuando veía yo a Maradona pegado al pasto y al balón".

Entonces, 'El 10' también confesó su admiración, "¿Sabe qué?, hasta hoy, yo lloro de risa con su humor. Me hace muy bien verlo, yo pasé momentos muy malos en mi vida, pero yo cuando veía al "Chavo" era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro mío. Por eso pedí que venga y que esté al lado mío para que tenga una charla con usted, ¿puede ser?".

Los personajes continuaron con la serie de elogios durante la mayor parte del programa.

Al final de la entrevista, Maradona, nuevamente, le dedicó palabras de admiración, "Con todo mi corazón le quiero decir que a mi usted me llena el alma, me llena el corazón de alegría, yo viendo 'El Chavo' me siento mucho más libre, mucho más tierno, quiero más a mis hijas, quiero más a la vida, me río y por sobre todas las cosas, quiero seguir luchando para estar cada día mejor, gracias, le agradezco con el alma haber venido a mi programa".

Al finalizar la entrevista, Maradona le entregó una camiseta de Argentina a Chespirito, mientras que el mexicano le otorgó una del “Chapulín Colorado”.