La congresista estadounidense, Norma Torres, calificó de "corrupto" al presidente Alejandro Giammattei, después de un recorrido en las instalaciones de los refugios para menores no acompañados.

___

___

El señalamiento se realizó durante una conferencia de prensa ofrecida junto al senador Tom Carper, y los congresistas Verónica Escobar, Lou Correa y Jason Crow.

Durante su intervención Torres dijo estar preocupada por las condiciones en las que se encuentran los menores no acompañados en los alojamientos de migración.

"Estos son los síntomas de los problemas creados por los gobierno en el Triángulo Norte. En Honduras tenemos un Gobierno unido al narcotráfico y en los otros dos países (Guatemala y El Salvador) tenemos a dos presidentes que están involucrados en actos de corrupción", manifestó.

LIVE: Join my congressional colleagues and I in #ElPaso as we discuss our tour of @HHSGov facilities for unaccompanied minors:https://t.co/KBz4mygnAU — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 6, 2021

Los funcionarios de Estados Unidos (EE.UU.) indicaron que se deben de buscar soluciones de fondo para mejorar las condiciones económicas de los países, pero depende de un compromiso de todos.

EE.UU. han impulsado varias acciones como la construcción del muro y otras medidas como la separación de las familias, pero no cambiará nada hasta que no se construya un desarrollo en los países, manifestó el congresista Correa.

"Necesitamos más embajadores, muchos de estos países no han tenido embajadores para trabajar en colaboración. Se necesita invertir dinero, pero también trabajar contra la corrupción... hay que asegurarse que la transparencia existe para el plan", resaltó Escobar.

Mientras que Torres indicó que la intención es mejorar las vidas de los menores que están pidiendo auxilio y que están huyendo de condiciones "muy serias en la región. Estos son los síntomas de los problemas que se viven en su país".