Noruega acelera y derrota a Gales por la Nations League

Noruega vence 3-1 a Gales en Oslo con goles de Nusa, Schjelderup y Erling Haaland de penal.
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Noruega despertó ante Gales en Oslo, con una media hora final para enmarcar gracias a los goles de Antonio Nusa (59'), Andreas Schjelderup (68') y su estrella Erling Haaland (88', de penal).
Gales redujo distancias en el 79' con un tanto de David Brooks.
La primera parte fue equilibrada y terminó sin goles, pero los noruegos aceleraron tras el descanso para hacer valer su etiqueta de cuartofinalistas del Mundial 2026.
Cuando parecía sentenciado, David Brooks recortó distancias para los galeses, asistido por Harry Wilson, devolviendo algo de emoción al encuentro.
Sin embargo, un penalti cometido por Connor Roberts sobre Schjelderup permitió al infalible Haaland sonreír y sellar la victoria local.
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