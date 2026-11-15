Capturan a presunto cobrador que amenazaba de muerte a deudores

El hombre amenazaba de muerte si se incumplía el pago del préstamo.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a presuntos líderes de estructura de préstamos gota a gota
Un cobrador de préstamos ilegales bajo la modalidad "gota a gota" fue capturado, señalado de integrar un grupo que amenazaba de muerte a sus víctimas cuando se atrasaban con los pagos.
El detenido fue identificado como Guilmar "N" de 31 años.
Esta modalidad consiste en ofrecer préstamos inmediatos a comerciantes y particulares, con cobros diarios e intereses elevados.
La detención fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la aldea El Chiltepe, ubicada en el departamento de Jutiapa, cuando el sospechoso se movilizaba en la motocicleta con el registro alternado.
Al verificar el vehículo, los policías detectaron que el transporte tenía reporte de hurto en Mixco, desde el 8 de mayo de 2026.
Según las investigaciones, el detenido estaría vinculado con una estructura que opera en Jutiapa y Jalapa, dedicada a otorgar préstamos ilegales y amenazar de muerte a quienes incumplen los pagos.