Estados Unidos golea a Haití y acaricia las semifinales de la Liga de Naciones

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La selección de Estados Unidos dio un paso firme rumbo a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, luego de golear 0-6 a Haití en el partido de ida de los cuartos de final, disputado este sábado en el Nu Stadium de Miami.

El encuentro tuvo un primer tiempo complicado para los estadounidenses, que se adelantaron al minuto 10 por medio de Auston Trusty, pero encontraron resistencia de un conjunto haitiano que también generó peligro.

La historia cambió en la segunda mitad, cuando los dirigidos por Mauricio Pochettino aprovecharon el desgaste físico de sus rivales para ampliar la ventaja.

GOLEADA DE ESTADOS UNIDOS EN EL ANTEÚLTIMO PARTIDO DE POCHETTINO COMO DT La Selección de las Barras y las Estrellas aplastó 6-0 a Haití como visitante por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ⚽ Trusty, Hall, doblete de Pulisic, McKennie y Balogun El entrenador argentino, quien ya fue anunciado en Manchester United, se despedirá en el partido de vuelta que disputará el 17 de noviembre — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2026

Julian Hall marcó el segundo al minuto 52 y Christian Pulisic encaminó la goleada con un doblete a los minutos 62, de penal, y otro al 63. Weston McKennie, al 68, y Folarin Balogun, al 82, completaron el contundente resultado.

El encuentro también tuvo participación guatemalteca, ya que el árbitro Walter López estuvo a cargo del compromiso. Durante el partido se anularon tres anotaciones por distintas infracciones.

A pair of goals just 101 seconds apart and @MichelobULTRA Man of the Match honors for Christian Pulisic! https://t.co/Peab4ccXix — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 14, 2026

Con este resultado, el conjunto de las Barras y las Estrellas prácticamente aseguró su boleto a las semifinales, cuya fase final se disputará en marzo de 2027 en Los Ángeles.

El partido de vuelta será el próximo martes en Cincinnati y marcará el último compromiso de Mauricio Pochettino al frente del combinado estadounidense, antes de asumir como entrenador del Manchester United.

Por su parte, Pulisic llegó a 35 goles con su selección y superó a Eric Wynalda para convertirse en el cuarto máximo anotador histórico de Estados Unidos.

*Con información de agencias