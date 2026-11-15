Localizan el cadáver de un hombre dentro de vehículo en zona 12 de Villa Nueva

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Se desconoce qué fue lo que le provocó la muerte a la víctima que se encontraba dentro de un automotor.

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El cadáver de un hombre fue localizado en el interior de un vehículo estacionado en la 9a. avenida y 3a. calle de la colonia Ciudad Real, zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con información oficial de los Bomberos Voluntarios, la institución recibió varias llamadas a través de su línea de emergencia 122, en las cuales se alertaba sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida dentro de un automóvil.

Tras recibir las alertas, fueron movilizados elementos de la 78 compañía de Bomberos Voluntarios, quienes se trasladaron al lugar para verificar la situación.

Elementos de la 78 compañía de los Bomberos Voluntarios acudieron a la colonia Ciudad Real tras recibir varias llamadas de emergencia y localizaron el cuerpo de un hombre dentro de un vehículo. Video: CBV https://t.co/YPjjADa3y5 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 15, 2026

Los técnicos en emergencias médicas, evaluaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante el hallazgo, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realizaran las diligencias necesarias y se establecieran las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y edad de la víctima, ni se ha precisado si el cuerpo presentaba señales de violencia.

Las autoridades deberán determinar la causa de la muerte mediante las investigaciones correspondientes.