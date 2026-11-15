Reportan cierre vehicular en los alrededores de la Plaza Obelisco este sábado

Cierran la circulación vehicular en el Obelisco este sábado.
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La Policía Nacional Civil de Tránsito (PMT) ha informado que no hay paso en las rutas que circulan alrededor de la Plaza el Obelisco.
En el sector se ha prohibido el paso ante la afluencia masiva de personas que participaran en una actividad navideña en horas de la noche del 14 de noviembre.
Los cierres vehiculares han provocado que varios conductores utilicen el bulevar Los Próceres como ruta alterna y se ha reportado intensa carga vehicular en sectores de las zonas 9, 10, 13 y 14.
En la avenida Reforma también permanece bloqueado el paso vehicular debido a la instalación de vendedores y la movilización de cientos de personas.
La PMT recomienda atender las indicaciones de los agentes de tránsito y tomar vías alternas.