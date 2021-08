Chef e influencer desató controversia al pedir a invitados de su boda que no lleven niños

La influencer y ex participante de MasterChef México Rox Quintana causó controversia en las redes sociales por su curiosa petición a los invitados a su boda: que no asistieran niños.

La chef y activista LGBT, Rox Quintana, publicó en su cuenta de Twitter su mensaje y fue blanco de críticas.

"Me van a odiar pero no quiero niños en mi boda", afirmó, ante esto muchas le dijeron que algún día tendría hijos pero ella continuó firme y aseguró que no quería tenerlos.

Aunque muchos se sintieron ofendidos por su postura, otros apoyaron su decisión agregando que algunos pequeños se portaban mal en las fiestas y no eran supervisados por sus padres.

Luego hizo otra publicación donde aclaró y confirmó su postura.

"Lo que dije: No quiero niños en mi boda. Lo que los pendejos entendieron: 'Odio a todos los niños y deberían de vivir en una jaula y ser maltratados'".

Quintana participó en la temporada de MasterChef México 2018 donde llegó al top 5.