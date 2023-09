El desgarrador mensaje de la novia de la víctima en emboscada

-

La novia del joven asesinado en una emboscada publicó un desgarrador mensaje.

En una publicación en redes sociales, la pareja sentimental de Obed Antonio Ajpacajá Vásquez, le dedicó unas emotivas palabras para despedirse de él.

En su publicación de redes sociales, la novia del joven de 20 años repudió el violento suceso, y escribió muy conmocionada textos para "Tony", como le decía con cariño.

"Mi Tony, no merecías eso mi niño, te llevo en mi corazón, en mi mente, gracias por cuidarme, por darme tu cariño y amor. Teníamos tanto por vivir, es difícil saber que ya no te veré, con quién saldré a molestar, con quién me sentaré a escuchar planes y proyectos (...) Fue la voluntad de Dios, mi vida, vuela alto, mi ángel. Tal vez tu cuerpo ya no esté pero nuestros recuerdos siempre estarán, gracias por estos 4 años, gracias por ser mi amor incondicional (...) Sé que desde el cielo me cuidas, descansa mi niño, mi bebé, te llevas mi corazón contigo", escribió la novia del hermano de la cantante Wendy Vásquez.

En la desgarradora despedida, la novia de Vásquez colocó una fotografía junto con su ser amado, donde ambos disfrutaron de una cena, también de una conversación que sostuvo con él en redes sociales.

Mira aquí el desgarrador mensaje:

(Foto: captura de pantalla)

Así fue el atentado

Durante la noche de este martes 5 de septiembre ocurrió un ataque armado en Totonicapán. Se trató de una emboscada en contra de Obed Antonio Ajpacajá Vásquez, de 20 años, quien era hermano de la cantante de música evangélica, Wendy Vásquez.

Preliminarmente, las autoridades policiales informaron que una familia viajaba en un picop rojo de modelo reciente, el cual quedó volcado luego de que el conductor perdió el control tras ser atacado a balazos en una emboscada.

La emboscada se registró alrededor de las 23:00 horas en la comunidad Siquibal, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán.

(Foto: redes sociales)