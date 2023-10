Novio de joven israelí secuestrada destrozado por decisión que tomó a última hora

-

El novio de una joven israelí secuestrada durante un festival de música, rompió el silencio y reveló estar arrepentido de una decisión que tomó de último minuto.

Uno de los escenarios que terroristas decidieron invadir el fin de semana en Israel fue un festival de música, celebrado cerca de la Franja de Gaza. Desde entonces, decenas de jóvenes se encuentran desaparecidos y sus familiares piden ayuda para localizarlos.

Entre ellos se encuentra Shani Kupervaser, quien asistió al evento musical, pero ya no retornó a casa y sus seres queridos desconocen su paradero. Su novio, Ohad Malul, rompió el silencio y dijo estar "en agonía" por una decisión que tomó.

Malul reveló al medio NYPost que llamó de último momento a su novia para decirle que no iría con ella al festival, esto porque acababa de regresar de un viaje a París y se sentía exhausto.

Foto: NYPost

"Siento que necesitaba ir y estar allí con ella. Tal vez podría haber hecho algo diferente", dijo el joven con la voz entrecortada. "Me está matando por dentro no estar con ella", agregó.

Malul detalló que desconocen si Shani está con vida, secuestrada o fallecida. La agencia de rescate Zaka ha confirmado la muerte de 260 personas y sus cuerpos han sido recuperados del festival tras el ataque de Hamás.

Y aunque autoridades israelíes han publicado el listado con el nombre de las víctimas, Malul no ha visto el de su novia, pero tampoco la encuentra en algún hospital de la región.

Por tal razón, no deja de buscarla y pedir apoyo a sus contactos en redes sociales en caso de saber algo sobre ella.

Ohad continúa buscando a su novia. (Foto: redes sociales)