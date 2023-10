¡Desgarrador! Joven israelí se enteró por Facebook que asesinaron a su abuela

-

Una joven de Israel contó la manera en que descubrió el cruel asesinato de su abuela, perpetrado por Hamás.

Desde el sábado 7 de octubre, Israel se encuentra en situación de guerra tras un sorpresivo ataque perpetrado por el movimiento islamista palestino, Hamás.

A partir de ello, en redes sociales han salido a luz desgarradores historias en torno a las víctimas y sus familiares. Tal es el caso de una joven que perdió a su abuela durante los ataques.

Su caso ha causado indignación en el mundo por la forma en que se enteró del asesinato de la mujer. Mor Bayder reveló a la prensa internacional que yihadistas grabaron y compartieron todo en el propio perfil de la anciana.

"Un terrorista llegó a su casa, la mató, tomó su teléfono, filmó el horror y lo publicó en su muro de Facebook. Así nos enteramos", dijo la joven consternada.

Israeli girls says she found out Hamas had murdered her grandmother because the terrorists had taken her grandmother's phone, live-streamed the murder and posted it on the grandmother's Facebook wall pic.twitter.com/0c28xcGea1 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2023

La abuela que aún no ha sido identificada vivió toda su vida en Nir Oz, un kibutz al sur de Israel.

"Esta mañana no recibí 'Mi querida maestra, ¿te levantaste?'", escribió Bayder en una emotiva despedida dedicada a su familiar realizada en Facebook, junto a un carrete de fotografías juntas.

Cabe destacar que la abuela forma parte de los al menos 800 israelíes que han sido asesinados desde el ataque sin precedentes de Hamás, considerado el mayor en los últimos cincuenta años.

Entre las víctimas se encuentran alrededor de 260 jóvenes, que en su mayoría fueron asesinados cuando disfrutaban un festival de música en el desierto. Muchos solo viajaron al territorio para el evento, sin imaginarse lo que les esperaba.

*Con información de Infobae y NYPost