La nueva sorpresa de Gaby Moreno que emociona a los fans

Gaby Moreno compartió la noticia de su nuevo álbum que por fin verá la luz este 5 de mayo e incluye el tema viral "Luna de Xelajú".

La cantautora guatemalteca estrena su nuevo material llamado "X Mí Vol.1", a través del sello Cosmica Artists, "una colección de canciones acústicas conmovedoras y ricas musicalmente que han permanecido en el corazón de Gaby durante años, tanto en inglés como en español", se describe este material.

(Foto: Oficial)

"Estoy muy emocionada de compartir estas canciones (todas de álbumes anteriores) interpretadas solo con una guitarra acústica, incluida Luna de Xelajú con Oscar Isaac", dijo emocionada a sus fans en redes.

"Seleccioné cuidadosamente estas canciones para llevarlas a un espacio más personal e íntimo, para que puedas escuchar exactamente cómo suenan tan pronto como termina el proceso de escritura. 'X Mí' (que significa 'por mí' en español, 'by me' en inglés), es mi forma de volver a la esencia de estas canciones, donde nada más puede distraer al oyente y donde puedo aislar todo el ruido exterior. Son canciones que fueron escritas 100% por mí (excepto la hermosa versión de 'Luna de Xelajú'), interpretadas y producidas por mí (de ahí el título del álbum), en un ambiente muy crudo y real. Es el álbum más personal que he hecho hasta ahora.", explicó Moreno acerca de este trabajo.

Recientemente Gaby sorprendió a los guatemaltecos al lanzar su propia versión del tema que ha sido considerado como el segundo himno de Guatemala, del autor Paco Pérez junto al ganador del Globo de Oro y nominado al Emmy Oscar Isaac, que fue "una colaboración que une a los dos artistas para celebrar sus raíces compartidas, honrando a su amado país de Guatemala y sus familias, a través de un amor combinado por la música".

La canción ha recibido elogios de la crítica como Rolling Stone, Variety, Billboard, Entertainment Weekly, People en Español, Popsugar, Latina Magazine y CNN en Español.

Acerca de Gaby Moreno:

El trabajo de la guatemalteca quien además de cantautora es productora musical, ha sonado en diversas series de televisión estadounidense, produjo junto a Ricardo Arjona el "Blues de la notoriedad" y ha realizado verdaderas obras que han trascendido las barreras del idioma.

Desde que se mudó a Los Ángeles de su Guatemala natal, la cantautora y productora Gaby Moreno ha lanzado 7 álbumes y ha recibido nominaciones al Grammy por sus discos "Alegoría" (Mejor Álbum Rock Latino o Alternativo, 2023) e "Ilusión" (Mejor Álbum Pop Latino, 2017). Ganó un Grammy Latino (Mejor Artista Nuevo, 2013) y también ha recibido varias nominaciones en este premio latino. Además de su éxito dentro de la industria de la música, Moreno también ha acumulado una extensa lista de elogios dentro del mundo de la televisión y el cine. Uno de sus grandes logros es haber co-escrito el tema principal del multi premiado y reconocido programa de televisión de NBC, 'Parks and Recreation'.

Su conmovedora versión de la canción clásica "Cucurrucucú Paloma" fue elegida para tocar al final del emotivo episodio "God Bless America" de la última temporada del programa original de Netflix, "Orange Is The New Black". Recientemente, participó cantando y actuando en uno de los capítulos del nuevo programa de Netflix de Guillermo Del Toro 'Cabinet of Curiosities'. Recibió una nominación a los premios Guild of Music Supervisors Awards 2023 por su canción "A Song In My Heart", escrita e interpretada por ella para la película 'The Valet'.

Co-escribió e interpretó el tema "¿Por Qué Te Vas?" para la película "El Gato Con Botas - El Último Deseo", nominada a "Mejor Película Animada" en los premios Oscar 2023, además su música forma parte de la serie "El gabineter de curiosidades de Guillermo del Toro", nominada a un Grammy y al Guild of Music supervisors award 2023.

Moreno y Oscar se presentarán en el Show de Jimmy Fallon este 5 de Mayo para cantar "Luna de Xelajú" , ambos prometen una versión muy especial.