Fallece el cantante Willie Colón, ícono de la salsa

Desde temprana edad destacó por su talento musical, logrando consolidar una exitosa carrera.
A través de un comunicado en redes sociales, familiares del cantante Willie Colón confirmaron su muerte; tras sufrir complicaciones de salud desde el pasado 19 de febrero.
De acuerdo con la infromación, el salsero habría permanecido hospitalizado en estado complicado en Lawrence Hospital de Bronxville, en New York; sin embargo, falleció este 21 de febrero.
"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón", se lee en parte del comunicado.
A los 16 años, el músico y cantautor puertorriqueño lanzó su primer álbum, "El Malo", iniciando así una exitosa trayectoria.