"Reflect": el nuevo corto de Disney sobre una niña con dismorfia corporal (video)

Una niña con dismorfia corporal es la protagonista de un nuevo corto animado de Pixar.

La compañía de entretenimiento ha presentado su nuevo corto animado titulado "Reflect", un audiovisual protagonizado por una niña de talla grande.

"Reflect" cuenta la historia de Bianca, una balletista que sufre de dismorfia corporal. Ha sido dirigido por Hillary Bardfield, creadora de Disney Animation desde 2017.

"Una bailarina que batalla contra su propio reflejo, superando las dudas y el miedo mediante la canalización de su fuerza interior, gracia y poder", explica la productora.

An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. pic.twitter.com/c0gw5U4ecc — Disney Animation (@DisneyAnimation) September 14, 2022

El corto se enfoca en el problema de la imagen corporal y las repercusiones a nivel psicológico que puede tener en niños y jóvenes.

"Reflect" ya está disponible para disfrutarse en la plataforma de streaming Disney Plus. Sin embargo, en Tik tok han circulado varios fragmentos que han recibido elogios de internautas.

Incluso, algunos usuarios han aprovechado para contar su experiencia siendo personas con dismorfia corporal.