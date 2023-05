Adquiere el nuevo videojuego “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Max sorprendió a los guatemaltecos con la realización de una venta de medianoche para llevar a todos los fanáticos de la franquicia de Zelda, la experiencia de ser los primeros en Guatemala en adquirir: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los videojuegos más esperados del año.

Durante la velada, realizada en su tienda que se ubica en Majadas, la marca realizará diversas actividades como rifas, música y mucha diversión a partir de las 22:00 horas, para que los fanaticos puedan pasar una noche inolvidable, esperando obtener su videojuego.

“ En Max nos caracterizamos por llevar lo último en tecnología para todas las familias, con videojuegos no es la excepción, ya que traemos uno de los lanzamientos más importantes para Nintendo en el año. ” Javier Rodríguez , gerente de Categoría de videojuegos de Grupo Distelsa.

Para los amantes de este videojuego, la empresa ofrece productos adicionales de la franquicia Zelda, además de una gran variedad de complementos para videojuegos. Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, estará disponible a partir del 12 de mayo.