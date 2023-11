Oculto, así vivió Roberto Montano antes de su captura

-

Oculto y con otros nombres, así vivió Roberto Montano antes que lo capturaran

De acuerdo con la investigación el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Roberto Montano utilizó diferentes alias y estuvo viviendo así en Nicaragua, huyendo de las autoridades.

Jorge Roberto Montano Pellegrini, guatemalteco de 57 años e ingeniero en sistemas, estuvo prófugo desde 2014, año en que escapó de su residencia, en aquel momento en Estados Unidos, luego se fue a Guatemala y posteriormente se quedó en Nicaragua.

Montano logró huir luego de ser alertado que había una investigación en su contra por fraude que estaría ascendiendo a US $ 10 millones. Oculto en el país centroamericano, Montano se hizo pasar ante las autoridades con diferentes identidades.

Según el FBI, el empresario usaba varios alias: Jorge Roberto Montano Midence, Roberto Pellegrini, o bien Alberto Yardi. Al momento de su arresto el pasado miércoles 2 de noviembre, fue encontrado usando el alias "Jorge Roberto Montano Midence".

Montano fue puesto a disposición del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

#BREAKING: Following an international manhunt, #FBI Boston special agents have arrested fugitive Jorge Roberto Montano Pellegrini of Guatemala, who was wanted for allegedly embezzling approximately $10 million. He was safely taken into custody in Miami. https://t.co/eMXfYXGRsZ pic.twitter.com/FIFyFo7u2S — FBI Boston (@FBIBoston) November 2, 2023

Fraude millonario

Montano administró dos proyectos forestales en Guatemala para un asesor de inversiones con sede en New Hampshire entre 2007 y 2014. A finales de 2009, la empresa administradora de Montano, Green Millennium, malversó los fondos de los proyectos al desviar efectivo y ocultar los desvíos utilizando estados bancarios y financieros alterados.

También hipotecó las propiedades de los Proyectos sin autorización e invirtió las ganancias en proyectos comerciales. La investigación agrega que el detenido robó los subsidios forestales de teca pagados por el gobierno guatemalteco.

Las autoridades creen que la pérdida total de este fraude puede ser de aproximadamente $10 millones, según se lee en el comunicado del FBI. Montano fue acusado de fraude electrónico mediante una denuncia en 2015 y una acusación formal en 2021 por parte del Distrito de New Hampshire.

Tras nueve años de estar prófugo, se llevó a cabo una persecución internacional que culminó con su aprehensión, anunciaron la fiscal federal Jane E. Young y Jodi Cohen, agente especial a cargo del FBI, División de Boston.

Por el cargo de fraude electrónico se prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares o el doble de la cantidad robada, lo que sea mayor.

Buscado en Guatemala

Montano también estaba en la mira de las autoridades guatemaltecas. La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) tiene abierto un caso en su contra por lavado de dinero y asociación ilícita.

El MP explicó que el empresario se agenció de capital por medio de tres fuentes distintas: fondos de inversión extranjeros, inversionistas locales (las autoridades sospechan que entre éstos puede haber fondos de origen ilícito) e hipotecas obtenidas sobre 128 fincas de los proyectos forestales.

Según el MP, bajo las dos primeras figuras Montano captó cerca de 11 millones de dólares, mientras que con las hipotecas recaudó más de cuatro millones de dólares.

El empresario estuvo escondido en el país, incluso el MP obtuvo la orden de captura en diciembre 2015, pero no lo logró ubicar en su residencia de Encinos de Cayalá, zona 16. En el lugar solo se encontró a su esposa, Anaité Alvarado Sánchez, a quien el MP detuvo bajo el cargo de asociación ilícita.