Entrevista con "Ojitos de Huevo", el comediante mexicano con discapacidad visual

Previo a su primera presentación en Guatemala, el comediante Alexis "Ojitos de Huevo" habló con Soy502.

Este jueves 7 de marzo, a partir de las 19:30 horas en el Teatro Don Juan de la zona 1 capitalina, el comediante mexicano, Alexis "Ojitos de Huevo", se presentará por primera vez en nuestro país.

Previo a su única función del tour de stand-up: "Estás viendo y no lo ves", el comediante habló con Soy502 sobre lo que representa para él venir a dar un show a Guatemala.

"Esta es la primera vez que vengo a Guatemala y es la primera vez que mi show sale de tierras mexicanas; no me esperaba que a la serie le fuera muy bonito por acá", comentó Alexis.

En noviembre de 2023 se estrenó la serie de "Ojitos de Huevo", donde Alexis cuenta su historia, de cuándo se muda a la ciudad más grande de América para convertirse en un comediante ciego de éxito.

"Cuando llegamos al aeropuerto y la gente comenzó a reconocerme me di cuenta de que esto no es cualquier cosa. Me interesa mucho conocer la cultura y de qué se ríe la gente en Guatemala", agregó.

Posteriormente, el comediante con discapacidad visual se mostró agradecido por el recibimiento en Guatemala y se disculpó con la población guatemalteca, por si causó molestias en alguna ocasión.

Además, también habló sobre el audio descriptivo en su serie de Netflix, un tipo de narración opcional que describe lo que está ocurriendo en pantalla, incluidas las acciones físicas y las expresiones.

"Netflix nunca había tenido la retroalimentación directa de un ciego, y mi ayuda logró que se consiguiera lo que realmente necesita una persona ciega para que fuera interesante", dijo entre risas.

Por último, "Ojitos de Huevo" decidió darle consejos a aquellas personas que desean ser comediantes o que sufren algún tipo de discapacidad, dirigiendo su mensaje a la importancia de la diversión.

"La clave de todo es divertirse. Tienes que sentir qué la estás pasando a toda madre, que realmente eso es lo que quieres hacer y que la vida es una fiesta. Hay que fluir y dejarse llevar", concluyó.

A pocas horas del comienzo, aún quedan entradas en la localidad de bronce para la presentación de Alexis Arrojo, "Ojitos de Huevo", por primera vez en Guatemala gracias a 642 Eventos.