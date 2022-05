¿Aparecerán más casos de la viruela del mono? Esto advierte la OMS

La enfermedad se ha detectado en los últimos diez días en doce países, ahora se suman Israel y Suiza con casos de posible viruela. Hay 50 casos que la OMS está investigando.

En un comunicado la Organización Mundial de la Salud informa que desde el 13 de mayo de 2022, se han notificado casos de viruela símica en 12 estados miembros que no son endémicos para el virus de la viruela símica, en tres regiones de la OMS.

Detalla que las investigaciones epidemiológicas están en curso, sin embargo, los casos notificados hasta el momento no tienen vínculos de viaje establecidos a áreas endémicas. De momento, los casos se han identificado principalmente, pero no exclusivamente, entre hombres que tienen sexo con hombres.

"El objetivo de estas noticias sobre brotes de enfermedades es crear conciencia, informar sobre los esfuerzos de preparación y respuesta, y brindar orientación técnica para las acciones inmediatas recomendadas", puntualiza la OMS.

Mapa con los países no endémicos con casos de viruela del mono. (Gráfica: OMS)

Se espera que se identifiquen más casos de viruela símica a medida que se expande la vigilancia en países no endémicos. Las acciones inmediatas se enfocan en dar información precisa a aquellos que pueden estar en mayor riesgo de contraer la viruela del simio, a fin de detener una mayor propagación.

Según refiere, la evidencia actual disponible sugiere que aquellos que están en mayor riesgo son aquellos que han tenido contacto físico cercano con alguien con viruela del simio, mientras que son sintomáticos.

Listado de países no endémicos con casos de viruela del mono. (Cuadro: OMS)

Descripción del brote

Hasta el 21 de mayo, se han notificado a la OMS 92 casos confirmados por laboratorio y 28 casos sospechosos de viruela símica con investigaciones en curso de 12 estados miembros que no son endémicos para el virus de la viruela símica, en tres regiones de la OMS. No se han reportado muertes asociadas hasta la fecha.

La OMS recalca que los casos notificados hasta el momento no tienen vínculos de viaje establecidos con un área endémica. Hasta la fecha, todos los casos cuyas muestras fueron confirmadas por PCR han sido identificados como infectados con el clado de África Occidental.

La secuencia del genoma de una muestra de hisopo de un caso confirmado en Portugal indicó una estrecha coincidencia entre el virus de la viruela del simio que causa el brote actual y los casos exportados de Nigeria al Reino Unido, Israel y Singapur en 2018 y 2019.

La OMS espera que se notifiquen más casos en áreas no endémicas. La información disponible sugiere que la transmisión de persona a persona está ocurriendo entre personas en contacto físico cercano con casos que son sintomáticos.

Los países endémicos de la viruela del mono son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (identificado solo en animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona, y Sudán del Sur.