El "Chilero reportero" integra nuevo programa en México

El guatemalteco David Coronado integra la familia del programa "Venga la alegría" de fin de semana, famoso matutino de Azteca Uno en México.

El "Chilero Reportero" como es conocido con cariño en su tierra natal, ahora forma parte del matutino de "Azteca Uno", canal del país del norte.

David tiene 10 años de vivir en la Ciudad de México y ha formado parte de importante programas de la televisora, entre ellos "Excelente Servicio" y en la importante cobertura de los mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 como parte de Azteca Deportes, además de su entretenida participación en "Corazón Grupero".

Acerca de su incorporación a esta nueva aventura, contó a Soy502: "Me dijeron ¿querés que te digamos David Coronado? y les dije que no, quiero que me digan Chilero para imponer una palabra guatemalteca, seré el Chilero siempre".

Como parte de su participación el Chilero hará notas de color, una especialidad donde destaca por su carisma. "Bienvenido Chilero a la familia de #VLAFinDeSemana #AmorDeMiFamilia", se escribió en las redes sociales para recibirlo calurosamente.

"Estoy emocionado, contento, es un paso que siempre quise dar y ahora estar ahí es como un sueño y más mucha gente de Guate me apoya y comenta y me manda buena energía, eso me pone súper feliz también, aunque no puedo usar muchos chapinismos porque la gente no entendería todos saben que soy de Guate", contó.

Acerca de David Coronado El Chilero

El Chilero Reportero lleva más de 16 años de experiencia desde su éxito en un programa juvenil guatemalteco. Inició su carrera como reportero en el programa "De sol a sol" de Azteca Guatemala, un show de concursos, reportajes, entretenimiento y consejos de salud, y luego fue el hit en ¡Qué Chilero!

Coronado recorría las calles de la ciudad de Guatemala y con sus ocurrencias abordando a los transeúntes que caían en sus redes para asignarles retos o hacerlos reír con preguntas inesperadas.

Aproximadamente entre el 2011 y 2014 hizo maletas para una nueva aventura en México, donde fue convocado a ser parte de Tv Azteca.

