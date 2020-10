La oscura verdad de la base militar que inspiró "Stranger Things"

El New York Post rescató la historia de un hombre que asegura que fue secuestrado y vivió en el famoso campo militar donde, supuestamente, se hacían experimentos con niños, el cual inspiró la famosa serie "Stranger Things".

Joe Loffreno, de 53 años, creció en Montauk, una localidad de Long Island, Nueva York, donde operó un cuartel militar llamado Camp Hero, dentro del ahora "Parque Estatal Camp Hero" y donde labora desde hace 18 años.

Camp Hero State Park. (Foto. Infobae)

El hombre asegura que él es uno de los "Niños Montauk", descritos en el libro llamado "El Proyecto Montauk: Experimentos en el tiempo", del autor Preston Nichols, que narra cómo en el lugar se hacían pruebas a infantes secuestrados, trastornándolos genética y psicológicamente.

Supuestamente, en esta base de gobierno hubo experimentos de control mental, al parecer, hechos a niños que fueron raptados, llevados a laboratorios subterráneos ocultos y luego cubiertos con cables.

Joe Loffreno asegura que fue raptado y llevado a Camp Hero a los 12 años. (Foto: The New York Post)

Sin embargo, el texto fue desacreditado, pues, a partir de esto miles de curiosos o fanáticos de lo paranormal llegan al área en busca de extraterrestres.

"No lo creí hasta hace dos años, cuando fui hipnotizado durante unos 40 minutos por un profesional y todos estos recuerdos me inundaron. Nos hicieron algo muy malo ahí adentro, éramos unos niños pequeños, no tenían derecho a experimentar con nosotros, fue algo muy oscuro y malvado", afirmó.

El neoyorquino afirma que fue raptado y abusado en el verano de 1980 y, posiblemente en 1981, a la edad de 12 años.

Él dijo que recordó, bajo hipnosis, que fue invitado por un chico al que nadie conocía a ir a la base en bicicleta. En el lugar, dos hombres vestidos de civil lo estaban esperando y lo llevaron a un área subterránea de la base, junto a otros menores que no conocía, a través de la Batería 113, uno de los túneles de artillería que quedaron de la Segunda Guerra Mundial y que ahora se encuentran sellados.

Área de Montauk. (Foto: Discovery UK)

El empleado de Camp Hero State Park recordó estar en una mesa con cables conectados a su cabeza, "Nos analizaron como animales", dijo, agregando que vio a 50 niños más y que muchos de ellos fueron asesinados.

El hombre dijo que aún bajo hipnosis fue con un compañero de trabajo al lugar que recordaba y ambos encontraron restos de la construcción bajo tierra que reconoció en sus visiones.

Camp Hero fue una base del Ejército de EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial, y una estación de la Fuerza Aérea durante la Guerra Fría.

Fue desmantelada en 1981, y ahora es propiedad del sistema de parques estatales dentro de un terreno de 755 acres de bosques y humedales.

En el terreno hay una potente torre de radar SAGE de la Guerra Fría, construida con la intención de dar una advertencia de 30 minutos a los habitantes estadounidenses en caso de un ataque nuclear soviético.

Antena de Camp Hero. (Foto: Atlasobscura)

Los vecinos recuerdan que, cuando la torre funcionaba, esta hacía interferencia con los televisores y otros aparatos electrónicos, además, muchas personas reportaban dolores de cabeza, ocasionados por estos captadores energéticos.

Vincent Barbarick, coautor del libro junto a Nichols, afirmó que la base tiene un alto valor geográfico.

“Si investigan la geometría sagrada, Montauk es conocido por ser un vórtice de poder. Geológicamente, es una montaña subterránea que surge. En cierto modo, es su propia isla separada. Y algo sucedió allí, de eso estoy seguro”.

Cuando Camp Hero estaba en uso. (Foto: The New York Post)

Otro investigador local, llamado Paul Fagan, que ha pasado años explorando el lugar, estima que hay un reactor nuclear que fue enterrado en secreto y sospecha que las teorías de los experimentos con niños pudieron haber sido plantadas para desviar la atención acerca de este reactor.

