El oscuro motivo por el que Vanessa Guzmán se dedica al fisicoculturismo

Vanessa Guzmán confesó que existe una motivación especial que la llevó a dedicar su cuerpo al fisicoculturismo y es muy emotiva, pues tiene que ver con momentos que marcaron su vida.



La actriz de comedias y telenovelas confesó que haberse dedicado a esta disciplina física, que practica desde hace 6 años, deriva de la superación de sus problemas alimenticios, sufridos durante su participación en concursos de belleza.

Esto no es todo, la famosa canalizó su doloroso divorcio de Uberto Bondoni y la pérdida de su padre a través del deporte.

Vanessa se obsesionó tanto con su cuerpo que en el año 2000 casi pierde la vida, luego se sometió a un tratamiento que la ayudó con su anorexia y bulimia.

Vanessa Guzmán tuvo difíciles momentos y el deporte la rescató. (Foto: instagram)

“Sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me impusieron, sino por decir bueno, entonces yo también quiero. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fue un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable”, dijo en entrevista donde abrió su corazón con Mara Patricia Castañeda.

“De cierta manera, el ejercicio fue un escape a mi dolor. Siempre he sido deportista y aunque llevo mucho tiempo haciendo ejercicio, quería un plus: definir mi abdomen y tonificar mis músculos” dijo a TV y Novelas.

Guzmán siempre es fuertemente criticada por su figura pero trata de que los comentarios no afecten su objetivo.

Guzmán durante sus entrenamientos. (Foto: Vanessa Guzmán Instagram)

Así luce Vanessa. (Foto: Instagram)