El oscuro pasado de una de las actrices de "Pasión de Gavilanes"

La reconocida actriz de "Pasión de Gavilanes" también estuvo al borde de la muerte.

La actriz Lorena Meritano, quien ganó gran popularidad tras darle vida al personaje de Dinora Rosales en "Pasión de Gavilanes", hizo fueres confesiones sobre su vida profesional y personal.

Aunque no se ha sabido mucho de ella durante los últimos años, su nombre ha resonado luego de que se diera a conocer que se lanzará la segunda temporada de la aclamada telenovela

Fue en una entrevista para el sitio El Comercio Perú, en donde Meritano dijo que no fue convocada para participar en esta nueva producción, pues el papel de la villa que hizo murió en la trama, aunque resaltó que eso no sería impedimento.

(Foto: captura de pantalla)

Momentos difíciles

Pero algo que sorprendió aún más fue que reveló las adicciones a las drogas en las que se hundió durante cinco años, los cuales fueron tan difíciles para ella.

“Fui adicta a la cocaína por cinco años. Tuve la fortuna de poder superar esta dependencia yo sola, no le pedí ayuda a nadie. Sin embargo, no todos pueden hacerlo de esta manera. Si necesitan ayuda, lo mejor es ir de la mano de los médicos”, relató.

"La primera vez lo tiré al inodoro porque me dio miedo, pero después empecé a consumir y tenía un grupo de gente que me rodeaba, que era mucho mayor que yo, que me llevó a eso. Nunca más volví a probar la droga en mi vida desde 1992”, agregó.

En el 2014 fue diagnosticada con cáncer de mama y hoy en día es una activista reconocida que busca crear conciencia de la enfermedad.



(Foto: redes sociales)

*Con información de Clarín.