Osvaldo Benavides estará en la 5ta. temporada de The Good Doctor

La llegada del actor mexicano es una de las tres nuevas incorporaciones a la temporada 5.

Osvaldo Benavides se unirá al elenco de "The Good Doctor" en la quinta temporada según anunció el medio estadounidense Deadline, tras su participación como el Dr. Mateo Rendón quien se unió como cirujano a una misión en Guatemala.

El actor mexicano también confirmó su participación con un post en su cuenta de Twitter.

So freaking happy! Qué emoción! https://t.co/nEDrP8YGyc — Osvaldo Benavides (@osv_benavides) June 7, 2021

El cirujano que trabajaba en Guatemala para una organización similar a Médicos Sin Fronteras seguirá como parte de la aclamada historia tras su participación en dos capítulos de la temporada 4 que acaba de terminar.

Mateo no siempre fue un héroe, algunas acciones imprudentes durante su residencia volverán a perseguirlo y podrían complicar las cosas.

En la Parte 1 del final de la Temporada 4, Rendón se unió al equipo del hospital San José St. Bonaventure, ayudándolos con la misión quirúrgica en Guatemala.

Así conoció a la Dra. Audrey Lim (Christina Chang) con quien la atracción fue instantánea.

El actor mexicano es uno de tres nuevas incorporaciones a la temporada 5 junto a Noah Galvin (Asher Wolke) y Bria Samoné Henderson (Jordan Allen).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Good Doctor (@thegooddoctorabc)

Claire Browne se quedó en Guatemala

La actriz Antonia Thomas quien interpretó a la doctora Claire Browne tomó la decisión de dejar el proyecto luego de cuatro años, para buscar otros horizontes como actriz pues su contrato no le permitía tomar otros papeles. Ella fue una de las primeras aliadas en el Bonaventura, de Shaun, el médico protagonista.

En la trama Antonia tomó la decisión de aceptar un empleo en Guatemala.

"Creo que deberías aceptar el trabajo", le dijo Lim en el autobús donde todos se dirigían a casa. Claire se cuestionó a sí misma: No habla el idioma, no conoce a nadie, acaba de empezar una relación con su padre. "No estoy lista", le dijo Claire a Lim, pero tras una charla de ánimo decidió que su destino está en el país centroamericano ayudando a más personas.

La despedida es muy emotiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Good Doctor (@thegooddoctorabc)