Otorgan asilo en EEUU a madre guatemalteca y sus 8 hijos

"Él me habló y me dijo que algún día yo iba a regresar y allá nos íbamos a ver las caras. Si yo regreso sé que no me va ir nada bien" narra la guatemalteca Julia Margarita Tomás que logró huir de su esposo, se refugió en Estados Unidos donde pidió asilo y en estos días ha sido notificada que su petición fue aceptada.

Julia era víctima de violencia doméstica y en 2016 huyó de su casa con su hijo más pequeño. Ha narrado a medios de comunicación a lo que pudo sobrevivir "siempre me amenazaba y me pegaba con un machete, todo eso frente a mis hijos".

(Foto: captura de pantalla Univisión Noticias)

Pero Julia y sus 8 hijos tienen una nueva oportunidad ya que logró que le concediera una los últimos asilos por violencia doméstica, informó su abogado de inmigración, Alex Gálvez.

La historia se ha viralizado al ser relatada por la prensa entre ellos Univisión, quien la entrevistó.

Julia ya tiene el documento que oficializa la protección para ella y sus hijos. Los otros 7 podrán viajar a EE.UU. para reunirse con su mamá.

Asegura que sus hijos en Guatemala siguen sufriendo violencia de parte de su esposo.

(Foto: captura de pantalla Univisión Noticias)