Los Pacers de Indiana toman la ventaja ante el Thunder en las finales de la NBA

Pacers devuelven el golpe a Oklahoma City y controlan las Finales de NBA

Con Tyrese Haliburton bordeando el triple doble, los Indiana Pacers derrotaron este miércoles 116-107 a los Oklahoma City Thunder y lideran 2-1 las Finales de la NBA.

Los Pacers, el equipo revelación de estos playoffs, se rehicieron de la rotunda derrota del domingo aprovechando el empuje del público de Indianápolis, totalmente encendido por el primer partido de las Finales que lo Pacers hospedaron en su cancha en 25 años.

"Amamos jugar delante de nuestros aficionados", agradeció Haliburton.

El abrazo entre la figura destacada de la noche Tyrese Haliburton con la exestrella de los Pacers Reggie Miller.

"Nos encanta estar aquí. Se merecen un básquetbol de alto nivel y de alto riesgo, y eso es lo que les estamos dando ahora mismo", dijo el base sobre una afición ansiosa por alcanzar el primer anillo de campeón de su historia.

Este miércoles Haliburton ofreció su primera gran actuación de las Finales al firmar 22 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias y contribuir a que el resto de las figuras locales entregara su mejor versión.

El ala-pívot Pascal Siakam logró 21 puntos y el pívot Myles Turner anotó otros 9 y colocó 5 tapones, aunque el máximo anotador de la noche fue el joven alero suplente Bennedict Mathurin, que llegó a 27 tantos.

El banco de los Pacers fue la clave del triunfo, al aportar un total de 49 puntos por solo 18 del de Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander, el líder de los Thunder, terminó con 24 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. El base canadiense, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, no pudo imponer, esta vez su dominio en un partido muy igualado que se decidió con un acelerón de los Pacers a pocos minutos del final.