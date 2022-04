Padre de Debanhi afirma que faltan 12 minutos de video en cámaras

El padre de Debanhi aseguró a los medios que el cuerpo hallado en la cisterna corresponde al de su hija, sin embargo, las autoridades no han confirmado de manera oficial su identificación.

Mario Escobar, padre de Debanhi, habló de su enojo hacia las autoridades por afirmar que "se confió" y dijo que en los videos de las cámaras de la empresa de transporte de carga hacía falta un aproximado de 10 a 12 minutos de video.

"En la empresa Alcosa nos encontramos con que, efectivamente, en uno de los videos de afuera, se ve que pasa Debanhi y luego se pierde su imagen, les dije: ¡no tengo nada! Cuando me meto a la segunda y a la tercera cámara hay un brinco de 10 a 12 minutos en 2 cámaras, donde salen dos tráileres que son los que se investigaron. ¡No tenía nada la Fiscalía!", dijo en un en vivo transmitido por medios mexicanos.

"Aquí tenemos el resultado, donde 5 u 8 veces vinieron estos hombres disque a trabajar, hay culpables, sí que deben pagar, sí, tanto involucrados como gente de la fiscalía", afirmó.

"Alcosa nunca ha justificado de 10 a 12 minutos donde pudimos ver a Debanhi, ¡nunca!, fui muy hermético en mis declaraciones porque no tenía nada, porque quise ayudarle a la fiscalía pero no llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía y mi hija está muerta y no sé que hacer, estoy molesto, porque me equivoqué, creí en la fisclaía, nunca me pasaron los tomos, yo les pedí copias, es mi derecho como víctima", dijo.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril tras haber ido a una fiesta, sus amigas con quienes asistió se retiraron y le enviaron un servicio de taxi a través de una aplicación, sin embargo el conductor la dejó en medio de la carretera pues habría tenido una discusión con ella.