¡Recibe tremenda paliza! Joven se gasta los ahorros de la familia (video)

Una tremenda paliza recibió un joven, cuando se encontraba dentro de un salón de videojuegos.

Unos padres se hicieron virales cuando, entre golpes y reclamos, castigan a su hijo adolescente, quien se habría gastado los ahorros familiares en comprar insumos gamer y videojuegos.

En el video, que se ha viralizado en las últimas horas, se observa al padre del joven golpear desesperado al adolescente, mientras la madre lo sujeta y lanza un par de manotazos.

El clip es captado por uno de los jóvenes que también se encuentra en el salón de gamers.

En las imágenes se escucha al joven gritar por los golpes, mientras que los otros en el lugar tratan de ignorar lo sucedido, pero uno no lo logra y comienza a reírse.

Parents beat their son for spending their entire life savings on in-game content pic.twitter.com/IzOHDkrx8m — Detect Fights (@detectfights) July 6, 2023

El video se ha viralizado en las redes sociales en las últimas horas. Se desconoce exactamente dónde fue captado, aunque algunos medios refiere su procedencia en Asia.

Además, no es la primera vez que circula en las redes sociales, ya que el mismo hecho se viralizó en 2019, justo antes de la pandemia del Covid.