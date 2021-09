Padres no vacunados mueren de Covid-19 y dejan huérfanos a cinco niños en EEUU

La pareja se infectó de la variante Delta y tras varias semanas hospitalizada falleció, dejando en la orfandad a cinco niños.

La pareja de esposos, formada por Davy y Daniel, no se había vacunado contra el Covid-19 y se contagió con la variante Delta del virus.

Ambos presentaron complicaciones conforme avanzaban los días. Davy se infectó cuando tenía siete meses de embarazo y debido a la gravedad de la enfermedad le tuvieron que practicar una cesárea, esto mientras ella se encontraba intubada.

Niños en la orfandad

Davy era enfermera y no resistió. A la semana de dar a luz perdió la batalla contra el Covid-19.

Su esposo había mostrado una mejoría, pero repentinamente tuvo que ser intubado, pero a diferencia de la mujer de 37 años, él sí pudo conocer a su bebé.

La pareja residía en California, Estados Unidos, y ahora dejaron en la orfandad a cinco niños, uno de siete, cinco, tres, dos y la bebé de tres semanas de nacida.

Sin vacunarse

De acuerdo con medios internacionales, ella no había sido vacunada, pues estaba en periodo de gestación, pero familiares de Daniel no revelaron si él lo había hecho.

Ante la situación, Terri Serey, hermana de Daniel, dijo que perdió comunicación con su cuñada desde que fue intubada, asimismo, que no sabe si se arrepintió por no vacunarse, pero que todo apuntaba a que creía que no iba a enfermarse gravemente.

“No creo que ella pensara realmente que iba a ponerse tan mal", expresó Serey.

Tras lo ocurrido, Serey ha planteado el caso de su hermano y cuñada para que otras personas se vacunen contra la enfermedad, pues según ella, no ha conocido a personas que se mueran por vacunarse, pero sí a quienes fallecen por no querer acceder a la vacuna.

Ayuda

La noticia cnomocionó a varias personas, quienes han decido hacer llegar donativos a la familia de los fallecidos, para así ayudar a los niños que se quedaron sin sus padres.

Fue a través de una campaña en el sitio Go Fund Me, que se está recaudando fondos para solventar gastos de los menores.