El Papa Francisco mejora, salió del estado crítico, pero su pronóstico es reservado

El papa Francisco dejó el estado crítico, pero su pronóstico sigue siendo reservado, informó el Vaticano.

El Papa Francisco ha salido del estado "crítico", pero su pronóstico sigue siendo "reservado", según informó este viernes 28 de febrero una fuente vaticana, tras dos semanas de hospitalización por una doble neumonía.

"La situación sigue siendo compleja. Ya no está en estado crítico, pero el pronóstico sigue reservado", señaló la fuente, quien también indicó que el pontífice continúa con su tratamiento y fisioterapia respiratoria.

Dos semanas hospitalizado

El líder de los 1,400 millones de católicos del mundo fue hospitalizado el 14 de febrero por una bronquitis que derivó en una doble neumonía. El fin de semana pasado, su estado empeoró con un fuerte ataque de asma, lo que requirió una transfusión de sangre.

A pesar de que inicialmente su condición era "crítica pero estable", desde entonces se ha informado de "mejoras leves" en los partes médicos diarios.

El último informe, publicado el jueves por la noche, afirmaba que su salud sigue "mejorando", pero advirtió que se necesitan "más días de estabilidad" antes de reconsiderar el pronóstico.

Según el presidente de la Sociedad Italiana de Cardiología Geriátrica, Niccolò Marchionni, el pronóstico podría actualizarse "en una semana aproximadamente".

Retrato del papa Francisco en el hospital Gemelli, Roma. (Foto: AFP)

Una enfermedad impredecible

El término "pronóstico reservado" se utiliza para indicar que los médicos no pueden determinar el resultado de la enfermedad debido a la evolución impredecible del paciente, especialmente en casos graves.

Esta es la cuarta hospitalización del Papa desde 2021 y la más prolongada, lo que ha generado preocupación debido a sus problemas de salud previos, incluidos problemas en el colon, abdomen y dificultades para caminar.

La situación ha reabierto el debate sobre su capacidad para continuar en su rol, ya que el derecho canónico no contempla un protocolo en caso de problemas graves que afecten su lucidez.

El Papa Francisco ha dormido bien y descansa tras superar la insuficiencia renal https://t.co/3FrXcWO8WT — News Vaticano (@news_vaticano) February 27, 2025

Mensajes de apoyo y oración

Desde su ingreso, el Papa ha recibido mensajes de apoyo globales. El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, oró por él durante un evento en Washington, mientras que en Buenos Aires y Río de Janeiro se proyectaron imágenes del Papa con el mensaje "¡Fuerza, Santo Padre!".

Catholic Vice President of the United States, JD Vance, led a prayer for the Pope in Jesus’ name at the National Catholic Prayer Breakfast in Washington, D.C., today. pic.twitter.com/swIbSmyZ7c — Sachin Jose (@Sachinettiyil) February 28, 2025

A pesar de que el Papa ha continuado trabajando desde el hospital, no ha hecho apariciones públicas, a diferencia de su hospitalización en 2021, cuando habló desde un balcón. Se desconoce si hará una aparición este domingo desde el hospital, tras haber cancelado los dos Ángelus previos.

"Fuerza Santo Padre", el mensaje de apoyo que fue proyectado sobre el Cristo Redentor en Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: AFP)

No estará presente en el Miércoles de Ceniza

Francisco también suspendió su audiencia con motivo del Jubileo y no asistirá a la misa del Miércoles de Ceniza, programada para el 5 de marzo, que será presidida por el cardenal Angelo de Donatis.

Esta información sugiere que su hospitalización podría extenderse. El Vaticano se estaría preparando para gestionar una posible ausencia prolongada del Papa, especialmente durante el "año santo" católico.

Cardenal Angelo de Donatis. (Foto: Vatican News)

Mientras tanto, fieles de todo el mundo se acercan al hospital para rendir homenaje al Papa.

Flor Mercado García, una peregrina mexicana, expresó: "Quisiéramos poder entrar todos a besarle los pies al Papa, pero estar aquí es muy significativo".

*Con información de AFP