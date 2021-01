Papá de Meghan Markle lanzará documental sobre la vida de su hija

Thomas Markle decidió indagar en la crianza de su hija Meghan Markle, para obtener respuestas de la supuesta transformación en la actitud de su "pequeña", por ello realizará un documental donde cuenta lo vivido junto a ella.

Thomas, de 76 años, reveló al diario The Sun que planea un documental que relatará su vida y la de su hija, e incluirá videos caseros y fotografías nunca vistas de su crianza, algo que seguro traerá dolores de cabeza a la pareja del príncipe Harry.

Ambos se distanciaron desde el compromiso de boda de quienes serían los Duques de Sussex, debido a los dimes y diretes que Thomas compartió a los medios de comunicación.

En septiembre de 2019, Thomas dijo a los medios que su yerno era un arrogante y necesitaba portarse como hombre y que todo entre él y su hija iba bien hasta que él apareció.

El señor Markle contó que la cronología será así: su vida, su familia, su amor por el teatro, la televisión y luego su vida con Meghan, cuando ella crecía, sus días de escuela, en la universidad y el inicio de su carrera como actriz.

Esta no será la primera vez que el padre de Meghan hable sobre su vida privada, pues en 2020 compartió su historia en la cadena Channel 5 llamada: 'Thomas Markle: My Story', pero afirmó que no se sintió cómodo con el resultado pues: "no se editó en el orden correcto".