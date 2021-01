Así será la esperada reunión de "Friends"

Lisa Kudrow, una de las estrellas de la clásica comedia estadounidense "Friends", reveló que ya estuvo en grabaciones de la esperada reunión, que se ha pospuesto más de una vez debido a las restricciones por el Covid-19.

En una entrevista realizada en el Podcast de Rob Lowe, la actriz que interpretó a Phoebe adelantó cómo será la dinámica del encuentro y aseveró que este no será un reinicio.

"No es como un guión, no estamos retratando a nuestros personajes... Somos nosotros reuniéndonos, lo que simplemente no sucede y nunca ha sucedido frente a otras personas desde 2004 cuando se detuvo la serie”.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, miembros del elenco no se perderán por nada de esta reunión, comentó.

ATTENTION: We have new info on the #FRIENDS reunion. So you better have a listen to my conversation with the brilliant and hilarious @LisaKudrow. #PhoebeBuffay Link— https://t.co/vWj6aVUW0h pic.twitter.com/FUyDFzAX5c — Rob Lowe (@RobLowe) January 14, 2021

Mucha es la nostalgia alrededor de este acontecimiento. Los fanáticos desean el regreso de la exitosa serie, aunque nadie afirma si esto podría pasar en un futuro.