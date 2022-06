"No fue tan grave": papá de Regina Blandón sobre abuso sexual que sufrió su hija

Papá de Regina Blandón se pronunció sobre el abuso sexual de su hija diciendo que "no fue tan grave".

Recientemente, Regina Blandón rompió el silencio tras revelar detalles del abuso sexual que sufrió cuando era niña. Días después, su padre, el actor Roberto Blandón fue cuestionado sobre el tema respondiendo que la situación "no fue tan grave".

En su encuentro con la prensa mexicana, el actor de 61 años dijo en un principio que no estaba enterado de las declaraciones de su hija. Sin embargo, luego aseguró que los hechos no habían sido tan graves.

“No estoy enterado, pregúntenle a ella, yo acabo de regresar de viaje y no he hablado todavía con ella, no sé ni de qué se trata”, expresó cuando fue abordado por los medios.

Ante la insistencia de los reporteros, Roberto Blandón respondió que lo sucedido no pasó a mayores. "Eso fue hace treinta mil años, y nunca llegó a ser abuso realmente", además, al mencionarle que su hija "casi mataba a golpes" a su abusador, este dijo que no había llegado a tanto.

Las recientes declaraciones

La semana pasada, la popular actriz Regina Blandón se sinceró durante una entrevista para el canal de Youtube de Isabel Lascuarin y habló a detalle del abuso sexual que vivió cuando tenía solo 6 años.

Blandón ya había mencionado el tema pero decidió explicarlo a fondo, pues afirmó que es importante hablar de este tipo de situaciones para ayudar a otras víctimas a que denuncien y sanen.