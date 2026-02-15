Pareja es intoxicada, agredida y asaltada tras abordar un taxi pirata en la zona 9

-

Una de las víctimas es una mujer embarazada que resultó con lesiones graves y fue trasladada junto a su pareja a un centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja a un joven herido frente a un comercial en la zona 17

Una pareja se encontraba con golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo, sobre la vía pública en la 4a. avenida y 3a. calle de la zona 9 capitalina, este sábado 14 de febrero.

Bomberos Municipales arribaron al lugar tras ser alertados por varios transeúntes que se percataron de la emergencia y los socorristas les brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Según indicaron los heridos, ellos habían abordado un taxi pirata minutos antes, pero el conductor del mismo les ofreció una bebida que no supieron especificar, pero presumen que les provocó una intoxicación.

Las víctimas fueron intoxicadas para después ser asaltadas en un taxi pirata. (Foto: Bomberos Municipales)

Al encontrarse en un estado somnoliento tras haber ingerido la bebida, esta pareja fue agredida por hombres que después les terminaron despojando de sus objetos de valor y dinero en efectivo.

Luego de haber sido evaluados por los paramédicos del casco rojo, fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios, ya que la mujer presentaba lesiones graves e indicó tener cuatro meses de gestación, informaron los socorristas.