El agente de la PNC que falsificó la firma de dos compañeros

Además, fue señalado de abuso de autoridad y falsedad ideológica.

Silas G., agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que estuvo asignado a la subestación de Nueva Santa Rosa, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por abuso de autoridad y falsedad ideológica, además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con el Ministerio Público, la sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cuilapa, se dio tras la aceptación de cargos del acusado, quien admitió haber falsificado las firmas de dos compañeros en un acta de prevención y en la notificación de una orden de aprehensión.

Los hechos ocurrieron en el 16 de abril de 2024, posteriormente la Fiscalía contra la Corrupción presentó medios de investigación que demostraron que el agente actuó al margen de la ley, comprometiendo la validez de los procedimientos legales y erosionando la confianza ciudadana en la policía.

(Foto: PNC)

Es importante denunciar

La PNC recordó que la línea 1531 está disponible las 24 horas para que la ciudadanía denuncie, incluso de forma confidencial, posibles actos ilegales cometidos por agentes.

A través del Centro Anticorrupción Policial de la Inspectoría General, se reciben, investigan y dan seguimiento a estos señalamientos con el fin de garantizar transparencia y sancionar cualquier conducta al margen de la ley dentro de la institución.