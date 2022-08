¿Qué pasará ahora con el caso contra José Rubén Zamora y Samari Gómez?

El presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, y la fiscal auxiliar de FECI, Samari Gómez, irán a prisión los próximos tres meses.

EN CONTEXTO: Juez liga a proceso a José Rubén Zamora y fiscal Samari Gómez

Luego que el juez A de Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Freddy López, ligara a proceso al presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, y la fiscal auxiliar Samari Gómez, ambos irán a prisión preventiva durante los próximos tres meses.

El juez fijó tres meses para que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) realice las investigaciones para establecer los supuestos hechos delictivos realizados por Zamora y Gómez, fijando el 9 de noviembre para la entrega del acto conclusivo, es decir, el resultado de las indagaciones.

Ello con el objeto de realizar, el 8 de diciembre, la audiencia de etapa intermedia en la cual se decidirá si los dos señalados irán a juicio.

Juez Freddy Orellana envía a prisión preventiva al presidente de @el_Periodico, por considerar que existe riesgo de obstaculización de la verdad.



Mientras que el @MPguatemala pide 3 meses de tiempo para investigar los hechos imputados. pic.twitter.com/JKWDQaExnQ — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) August 10, 2022

Proceso podría retrasarse

Sin embargo, el abogado defensor de Samari Gómez, Armando Mendoza, recusó al juez Orellana por "conflicto de interés" debido a que éste, además de conocer el caso denominado Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, también es parte de otro proceso en el que está señalado el acusador Ronald García Navarijo.

Este señalamiento fue rechazado por Orellana, quien aseguró que él no es parte del proceso, sino que es Sergio René Mena Samayoa, titular del juzgado Séptimo B.

"Es falso, es mentira. No acepto la recusación porque no es cierta", señaló Orellana, quien insistió en que se trata del juez B del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, aún así permitió a los fiscales, abogados defensores y acusadores respaldar o no la recusación, hecho que fue rechazada por los involucrados en el proceso.

Ahora la recusación será enviada a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, dirigida por Delia Estrada, esposa del exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, quien deberá resolver la solicitud de Mendoza, lo cual podría retrasar el proceso contra el periodista y la fiscal auxiliar.

Los delitos

El juez Orellana ligó a Zamora a proceso por los delitos de chantaje, lavado de dinero y tráfico de influencias.

Pese a que el comunicador ha mantenido su inocencia y a que los abogados defensores manifestaron su rechazo ante las "escasas pruebas" presentadas durante la audiencia de primera declaración, el juez Orellana, a quien se ha vinculado a la Fundación Contra el Terrorismo, consideró que en la primera audiencia se presentan "indicios" y no pruebas que hagan considerar que los señalados podrían estar implicados en un delito.

Tanto Zamora como Gómez fueron enviados al centro de privación de libertad instalado en el Mariscal Zavala, donde han permanecido desde que fueron capturados el pasado 29 de julio en varios allanamientos que duraron casi 9 horas.

Responsabiliza a Giammattei

Al final de la audiencia, Zamora tomó la palabra y narró la situación precaria que enfrenta dentro de la prisión y aseguró que hubo "movimientos extraños" durante la noche del lunes 8 y madrugada del 9 de agosto, que le impidieron tener tranquilidad, razón por la que recordó que cuenta con medidas cautelares proporcionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente del elPeriódico, José Rubén Zamora, narró que la noche del lunes y madrugada de este martes vivió una "situación irregular" con "movimientos extraños" por lo que recordó que cuenta con medidas cautelares de la CIDH. pic.twitter.com/o11i1jSUSZ — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) August 10, 2022

Además, responsabilizó al presidente Alejandro Giammattei y al Estado de Guatemala de las acciones legales en su contra y de su seguridad, por lo que el juez Orellana ordenó al sistema penitenciario brindar las acciones necesarias para resguardar la seguridad de Zamora quien ha sostenido ser un "preso político".