¿Por qué no hay imágenes de la fiesta a la que acudió Debanhi?

Se desconoce el nombre del propietario de la Quinta donde se celebró la reunión a la que acudió la joven, tampoco que sabe quién o por qué se realizó o quienes llegaron.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril luego de que un taxista la dejara en la carretera tras una discusión, en 11 días de su desaparición no se sabe nada de la fiesta a la que asistió con sus amigas, incluso no hubo fotos en redes sociales de los asistentes al evento y no se sabe quién organizó la reunión ¿Por qué se no se tiene datos?

Se desconoce el nombre del propietario de la Quinta donde se celebró la reunión a la que acudió la joven, tampoco que sabe quién o por qué se realizó o quienes llegaron.

El lugar donde queda en Vía Numancia, a una cuadra de donde Escobar fue fotografiada por el conductor.

Según habitantes de la zona e internautas que conocen o han examinado la zona, la joven acudió a la Quinta Venecia, cerca de la Quinta Toscana y la Quinta Villa Montijo.

(Foto: Oficial)

Lo que llama la atención es que no hay reportes de la fiesta, ni videos, ni fotos, ni indicios de otros asistentes.

Algunas personas dicen que en el lugar había personas relacionadas con el crimen organizado, por ello nadie mostró detalles del lugar.

En redes se manejó que las amigas intentaron jugarle una broma a Escobar, algo que la prima de Debanhi desmintió. Ivonne, Alejandra y Jessari dijeron que Debanhi se había portado agresiva esa noche por eso ellas se fueron primero dejándola sola y enviaron a un conductor a traerla.

Solo una internauta se pronunció acerca de la fiesta, @nsml_stephanie dijo que le ofreció a la joven llevarla a su casa pero ella no quiso y las amigas no quisieron porque ellas dijeron que alguien las llevaría.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi, estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa para que estuviera a salvo”, argumentó.