"Ya no era mi chica, era mi oponente": así cambió todo entre Johnny Depp y Amber

Johnny Depp sigue en el estrado mientras se desarrolla el juicio donde acusa a Amber Heard de difamación. Este día describió cómo cambió la relación entre ellos durante su matrimonio.

Johnny Depp dijo en su primer día que comenzaron a salir luego de que él se divorciara de Vanessa Paradise. Todo marchaba my bien hasta que la relación se fue transformando en una pesadilla, también aseguró: "Nunca agredí a la Sra. Heard, nunca agredí a ninguna mujer en mi vida".

"La forma en la que ella comenzó a hablarme, de repente me equivocaba en todo. [...] Insultos, regaños para hacerme quedar en ridículo, todo se convertía en una discusión a gran escala. Si hay un diálogo entre dos personas, ambas necesitan hablar pero no había forma de decir una palabra, era un desfile de insultos rápidos e interminables", dijo Depp.

"Parecía puro odio hacia mí, si me quedaba estaba seguro de que se convertiría en pura violencia y lo haría Amber Heard en su ira, atacaría, una bofetada... un empujón... tirando un control remoto de TV a mi cabeza, en general, fue una constante", describió.

El famoso dijo que se encerraba en el baño o algún cuarto donde ella no pudiera entrar para evitar más conflicto "eso ha sucedido constantemente a lo largo de los años, ahí es cuando te das cuenta de que estabas en una relación con tu madre", aseguró.

"Me decía que yo era un mal padre y que no tenía idea de cómo serlo... no podía entender cómo podía estar tan equivocado en todo. 'Eres un mal padre. Un padre terrible. Un padre horrible'", expresó.

Además, agregó que con lo que ella le decía su corazón se apagaba y creía realmente que algo estaba mal con él.

"La intimidación se volvió demasiado para mí... No sé cuáles fueron los motivos, si había alguna especie de celos o quizá odio... la escalada de estos argumentos cotidianos era simplemente innecesaria", afirmó.

"Ella tiene una necesidad de conflicto. Una necesidad de violencia, lo único que aprendí de eso fue lo que aprendí cuando era niño: retirarme", aseguró.



El actor aseguró que soportó mucho tiempo: "¿Por qué me quedé? Supuse que porque mi padre se quedó [...] yo no quería fracasar, pensaba que tal vez podría ayudarla... La Amber Heard que conocí ya no estaba allí, ya no era mi chica, se había convertido en mi oponente", agregó.

“La violencia es innecesaria. ¿Por qué golpearías a alguien para que esté de acuerdo contigo? No creo que eso funcione”.

El actor argumentó que Amber le repetía constantemente que era un monstruo durante largos períodos. "Muchas veces me dijo que era el monstruo solo cuando consumía drogas y alcohol pero incluso cuando estaba completamente sobrio... el término 'Monstruo' todavía seguía allí.", afirmando que terminaba aceptándolo todo para que terminara el conflicto.

Problemas durante sus viajes:

Depp aseguró que durante sus vacaciones o viajes juntos, siempre reservaban una habitación extra para que él se retirara y no tuviese que encerrarse en el baño tras los ataques verbales.



"La Sra. Heard me inspiró a buscar un agente anestésico, debido a los constantes enfrentamientos. No hubo un día en el que no esperaba que algo me golpeara. Tenía que distanciarme de esos ataques verbales. Para mantenerme", afirmó.

Ante la pregunta de la abogada de con qué frecuencia Amber consumía alcohol él respondió:

"Siempre, fácilmente se tomaba dos botellas por noche.

Celos de sus relaciones anteriores

Johnny se defendió de la acusación donde Heard afirmó que él la golpeó porque ella se burló de su tatuaje de Winona Rider.

Ella dijo en la corte de Londres que él le pegó luego de que a ella le causara gracia el tatuaje en su brazo derecho que dice: " Wino Forever" (Wino para siempre), dedicado a su relación con Winona Rider (que antes decía Winona Forever) y que fue modificando tras la ruptura de ambos y ahora dice 'Borracho para siempre".

"Ella me animó a que me hiciera un tatuaje con su nombre. Así lo hice", dijo refiriéndose a Amber.

"Como dije ayer, nunca golpeé a la señorita Heard... nunca golpeé a una mujer en mi vida y menos voy a golpear a una mujer por reírse de uno de mis tatuajes, ese incidente de los tatuajes, no existió", afirmó

“Cuando nació mi hija, me tatué su nombre en el corazón, que es donde solía estar su cabecita cuando la acunaba para dormir”

Estos son algunos de los episodios que describió esta mañana.