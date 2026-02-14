¡Con pastel y frutas! Zoológico La Aurora celebra los 65 años de "Trompita" (video)

-

La edad de "Trompita" es algo poco común en su especie, indicó el Zoológico La Aurora.

Este sábado 14 de febrero se llevó a cabo la celebración de los 65 años de "Trompita", en el Zoológico La Aurora.

Durante la fiesta, hubo pastel y muchas frutas para que "Trompita" pudiera degustar y pasar momento agradable ante la mirada del público que se hizo presente a la celebración.

Con números grandes y coloridos que representaban sus 65 años, se le hizo una decoración, en donde también se le colocó la comida saludable para que pudiera alimentarse.

"Son 65 años de historia, de aprendizajes compartidos y de un vínculo profundo con generaciones de guatemaltecos que han crecido admirando su presencia noble y serena", indicó el zoológico por medio de sus redes sociales.

Mira aquí el video:

Edad poco común en su especie

Cabe destacar que llegar a esta edad es poco común en su especie y "cada día a su lado es un regalo", agregó el establecimiento.

Para el zoológico, "Trompita" representa paciencia, resiliencia y el valor del cuidado responsable. Su etapa actual hace recordar que el bienestar animal no es solo protección, es acompañamiento con experiencia, respeto y amor.

"Hoy no solo celebramos un cumpleaños, celebramos una vida extraordinaria y el poder del cuidado hecho con corazón", puntualizó el zoológico.