"Me envenenaron durante un programa": las fuertes declaraciones de Paty Navidad

Paty Navidad volvió al ojo de la polémica al decir que cuando estaba filmando una telenovela en Televisa fue víctima de agresiones e incluso la llegaron a envenenar.

La famosa habló lo ocurrido durante una entrevista en "Chisme No Like" con Elisa Beristain y Javier Ceriani.

En la charla ella aseguró que estaba agradecida con Televisa y TV Azteca por abrirle las puertas, sin embargo habló de un incómodo momento durante su trabajo en una producción de Televisa.

Según contó fue víctima de bullying durante las grabaciones de la telenovela "Por ella soy Eva", al extremo de acudir a la emergencia porque la habían envenenado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Navidad Sinaloa (@patynavsinaloa)

"Fui una mujer acosada, no sexualmente pero sí físicamente, psicológicamente y electrónicamente (a través de las redes)".

“Sufrí ese bullying en telenovelas, sufrí envenenamientos, ya lo he dicho pero ya lo perdoné... Trabajé mucho en eso porque fue muy complicado, yo no lo creía cuando lo estaba viviendo. Yo decía: ‘Dios’”, aseguró.

Acerca de los envenenamientos dijo:

"Había cosas oscuras y llegué al hospital envenenada de ácido clorhídrico, muriático. sulfúrico y sí, me dejó de hablar todo el mundo, no me hablaba nadie", afirmó.

Paty Navidad aseguró que perdonó a los involucrados pero no lo olvida, pues fueron situaciones muy fuertes.