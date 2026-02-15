Versión Impresa
Paz Vega es reconocida como visitante distinguida de La Antigua Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de febrero de 2026, 08:56
La actriz junto al alcalde municipal de La Antigua, Juan Manuel Asturias. (Foto: Juan Manuel Asturias,Facebook)

La actriz española, conocida por su papel en "Spanglish" con Adam Sandler, se "enamoro" de la Antigua durante su visita.

El reconocimiento otorgado a Vega fue de "visitante distinguido" como símbolo de portar "la esencia de la Ciudad Colonial" como lo indicó el alcalde municipal de La Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias.

De acuerdo con el jefe municipal, La Antigua Guatemala será un escenario de una próxima producción cinematográfica. "Recibimos una producción internacional de alto nivel que confirma que Antigua no se detiene" dijo Asturias.

(Foto: Juan Manuel Asturias,Facebook)
También se entregó el mismo reconocimiento a los actores Manu Caponi y Teda Bertrand, y al director de origen salvadoreño, con una trayectoria internacional como productor y guionista, Alfonso Quijada.

Se espera que pronto se conozca el proyecto audiovisual que permitirá apreciar las calles icónicas de La Antigua Guatemala.

