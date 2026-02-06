Versión Impresa
Paz Vega se enamora de Antigua Guatemala durante su viaje

  • Por Selene Mejía
06 de febrero de 2026, 14:01
Paz Vega presume su viaje por el país. (Foto: Instagram)

La actriz de Hollywood Paz Vega se encuentra en Guatemala y presumió su paseo por La Antigua. 

La española conocida por su papel en "Spanglish" con Adam Sandler, disfruta de un momento en el país y lo expresó a través de sus redes sociales.

paz vega
Foto: Oficial.

"En Antigua Guatemala el tiempo parece no existir. Todo huele a historia, a fuego, a tierra, a hierro y maíz, a magia, a buganvilla y el sonido es amable y dulce. Un lugar que te obliga a buscar otro ritmo, a respirar profundo. Caminar por estas calles empedradas a merced del volcán de Agua, es una sensación sobrecogedora", escribió.

En sus redes sociales compartió imágenes del volcán y las calles empedradas. 

paz vega 1

paz vega guatemala 2

paz vega
Instagram.

