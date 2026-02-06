Paz Vega se enamora de Antigua Guatemala durante su viaje

La actriz de Hollywood Paz Vega se encuentra en Guatemala y presumió su paseo por La Antigua.
La española conocida por su papel en "Spanglish" con Adam Sandler, disfruta de un momento en el país y lo expresó a través de sus redes sociales.
"En Antigua Guatemala el tiempo parece no existir. Todo huele a historia, a fuego, a tierra, a hierro y maíz, a magia, a buganvilla y el sonido es amable y dulce. Un lugar que te obliga a buscar otro ritmo, a respirar profundo. Caminar por estas calles empedradas a merced del volcán de Agua, es una sensación sobrecogedora", escribió.
En sus redes sociales compartió imágenes del volcán y las calles empedradas.