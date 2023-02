El sorpresivo regalo que Arjona hizo a periodista tras revelarle un secreto (video)

Ricardo Arjona tuvo un peculiar gesto con una periodista mexicana tras revelarle un secreto.

Recientemente, Ricardo Arjona se volvió tendencia luego de que la periodista mexicana Adela Micha contara una peculiar experiencia que tuvo con el guatemalteco.

Durante una emisión de su programa La Saga, la comunicadora narró que tuvo la oportunidad de entrevistar al cantante tiempo atrás describiéndolo como un "tipazo".

Tras su encuentro con el intérprete de "El problema", este le envió un curioso detalle luego de revelarle un secreto que la habría "decepcionado" por completo.

"Lo entrevisté un día y no sé por qué motivo me dijo que él era muy malo en la ortografía. Se me vino el mundo abajo, para mí es un 'turn off' espantoso" , compartió la mexicana. "Le dije 'y yo que estaba tan encantada contigo'", agregó.

Después de esa revelación, Adela Micha fue sorprendida con un ramo de flores que incluía un auténtico detalle.

"Al otro día, llega un ramo de flores con una cartita llena de faltas de ortografía. Pero llena, ya sabes, todo a propósito", añadió.

En el set de la presentadora, los demás conductores resaltaron que el guatemalteco es muy "observador con las mujeres" y que además "huele mucho a hombre".

Finalmente, la periodista dejó en claro que es una fiel seguidora de Arjona. "Mucha gente lo adora, entre ellos yo. Yo nunca he sentido un abrazo como el de Arjona, nunca", puntualizó.

