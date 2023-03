"¡Ay, los campos!", el pedido de Nicholas Hagen a equipos de la Liga Nacional

Nicholas Hagen realizó una petición especial a los equipos de Liga Nacional.

La Selección Nacional de Guatemala ascendió a Liga A, de la Liga de Naciones de la Concacaf, y se clasificó de forma directa a la Copa Oro 2023, luego de haber goleado 4 a 0 a Guayana Francesa, en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Nicholas Hagen, quien evitó en por lo menos dos ocasiones durante el primer tiempo, que la selección sudamericana anotara, realizó una petición especial a los equipos de Liga Nacional en miras de los próximos enfrentamientos de la bicolor.

Hagen considera que el fútbol del país debe mejorar para poder hacerle buenos juegos a los rivales de turno. Infraestructura y no jugar a altas temperaturas son prioridad para el portero del HamKam de Noruega.

"Pongamos buenos horarios para jugar fútbol y buenos campos, vas a ver qué rápido se levanta el nivel. El grupo de jugadores y el cuerpo técnico -de Selección- ya dio el paso. Ya no hay excusas, ya estamos en Liga A, eso era antes, que no había dinero, por temas de estar en Liga B, y se entiende. Ahora estamos en Liga A, ahora necesitamos el apoyo de la Liga Nacional, que empiece a mejorar la infraestructura", dijo Hagen.

El guardameta puso de ejemplos a países de Centroamérica, que compiten al más alto nivel de la Concacaf. "Vemos a Costa Rica, los campos ya son de primer nivel. A nosotros nos toca ir a jugar afuera y son 15 minutos de acoplarnos al campo nuevo, a la velocidad, y después respondemos. ¿Por qué no podemos tenerlos acá?, si queremos cambiar el fútbol, ¿por qué no lo hacemos desde adentro?".

"Lo han dicho miles de personas, yo lo repito y lo creo bastante: A un Mundial no se clasifica por casualidad, se invierte, se forman las condiciones para poder llegar y creo que Costa Rica es un ejemplo clave, Panamá ya lo hizo y lo sigue haciendo y creo que eso le hace falta a Guatemala".

También es necesario que más futbolistas salgan al extranjero, pero Hagen, con su propia experiencia, considera que es demasiado difícil para el jugador. "Es difícil, a mí me costó un alma salir de Guatemala, porque no tenemos el reconocimiento de ser una liga competitiva, ver a la liga y dicen '¡Ay¡ los campos'".

"No es que el fútbol guatemalteco sea malo, es que estas jugando a las 12 del mediodía, decime quién va a rendir 90 minutos. Nadie puede, hasta el equipo local se cansa. Tenemos que tener buenos estadios, buenos horarios y ayudarnos. Esto no es de pelear. Yo no estoy tirando basura. Quiero que juntos levantemos Guatemala".

De cualquier forma, poco se podrá hacer para implementar cambios "si existiese esa voluntad" antes de la Copa Oro 2023, en junio. Nicholas Hagen considera que para competir en ese torneo habrá que hacer sacrificios.

"Nos tocará a los jugadores seguir haciendo sacrificios, seguir haciendo entrenos extras, poner de nuestra parte. Ojalá la ayuda venga rápido, que no sea un proceso de 3 años, que sea un proceso rápido, que la gente empiece a apoyar más, que sean flexibles con los horarios y que el jugador guatemalteco pueda aprovechar eso".