La "Peliteñida" cuenta vergonzosa anécdota en bus de "Yo soy Betty, la Fea"

Lorna Cepeda, la "Peliteñida", contó una graciosa anécdota acerca de la grabación de un de las míticas escenas que se han hecho virales a lo largo de los años en internet, en la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea".

La actriz y comediante colombiana, Lorna Cepeda, habló de un vergonzoso momento que atravesó durante la grabación de esta historia que ha dado la vuelta al mundo y sigue vigente gracias a las plataformas de streaming.

"Mi escena era que tenía que correr, cruzar, empujar al que fuera y montarme hacia mi escena con el señor, entraba y me paraba en el bendito bus. Y yo me confundí, no sabía, escucho acción y yo arranqué y había un tumulto de gente y yo sí dije, vea, un poco de gente aquí, pero...".

"'¡Quite, quite!' dije y me subí y el señor solo en miraba así (sorprendido) y hubo un silencio en ese bus y me dice el conductor: 'señorita Patricia, creo que se confundió de bus' y yo '¿de verdad?'. Yo no confié realmente en mi visual y me dice: 'sí, vea'. Pablito pegándole al bus y riendo, no podía ni hablar el pobre. 'Jajaja ese no es, bájate, bájate'".

