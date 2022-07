Stranger Things 5: el personaje que no volverá para el final de la serie

Stranger Things 5: creadores de la serie revelan a qué personaje dejarán fuera en la última temporada

Tras el reciente estreno de Stranger Things 4, internautas no han dejado de comentar qué podría suceder en la última entrega de capítulos programada para estrenarse en 2024.

Y es que la serie regresó con éxito, luego de tres años de ausencia, reviviendo el fenómeno de 2016 y dejando a los fanáticos con ganas de más.

Además, son los mismos hermanos Duffer, creadores de la serie, quienes han dado a conocer algunos detalles de lo que podría verse más adelante.

Los hermanos Duffer son los creadores de la exitosa serie "Stranger Things". (Foto: Instagram)

La cuarta temporada de la serie de Netflix fue una montaña rusa de emociones, pues así como hubo momentos icónicos que los fanáticos adoraron, también la tragedia fue parte de la trama.

Un ejemplo de ello fue la escena de Max, siendo víctima de Vecna mientras lograba su plan de apoderarse de Hawkins. Aunque está la posibilidad de que regrese estando hospitalizada, aseguran fanáticos.

Por su parte, Eddie Munson murió dentro del Upside Down y aunque fue un personaje nuevo, ya figura entre los favoritos de toda la serie. Tanto así, que los seguidores del show exigen su regreso.

Foto: Instagram

¿Qué personaje queda fuera de la temporada 5?

En el podcast Happy Sad Confused, los hermanos Duffer reiteraron que el personaje de Eddie "fue diseñado desde el principio como un personaje condenado".

Sin embargo, no confirmaron en definitiva si va a regresar o no. En cambio, dejaron en claro que el personaje del doctor Martin Brenner, interpretado por Matthew Modine, definitivamente no estará de regreso en la temporada final de la serie.

Matt Duffer aclaró que Martin Brenner está "muerto de verdad" y no hay posibilidad que retorne. "Esta vez es de verdad", enfatizó.

Foto: Instagram

En la primera parte, dicho personaje había sido atacado por el Demogorgon y ya no se supo de él, hasta que volvió en la cuarta entrega para apoyar a Eleven para recuperar sus poderes.

En medio de esto, Brenner muere al ser atacado por las fuerzas armadas en su intento por escapar del nuevo laboratorio.

Esta es una de las pocas revelaciones que han hecho los hermanos Duffer hasta ahora. Agregaron que iniciarán a escribir los guiones en agosto, luego de unas vacaciones merecidas.

Sobre una fecha de estreno, aún es un dato incierto. Se sabe que el rodaje iniciaría en 2023 para lanzar los últimos episodios en 2024.