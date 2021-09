Paty Navidad asegura que no se vacunará pese a que estuvo hospitalizada por covid-19

Paty Navidad causó polémica al continuar firme con su idea de no vacunarse a pesar de haber estado hospitalizada por Covid-19.

Paty Navidad apareció en el programa Al Extremo, con Carmen Muñoz, donde habló cómo atravesó la enfermedad y aclarar su opinión al respecto.

Así dijo que su forma de pensar es la misma ante la pandemia y la vacuna, afirmando que nunca ha deseado el mal a nadie.

"Nunca he dicho que el virus no exista", aseveró.

Ella contó que muchas personas la atacan y hieren por su postura pero pidió respeto:

“¡No me morí, señores! Lo siento de verdad, discúlpenme todos los que querían que me muriera... Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo. Todo lo que quieren contra mí aquí estoy, pero la familia es sagrada y se tiene que respetar“.

“Hay molestia, tristeza, dolor, eso ya no, pero también me lo trato de tomar con humor. La gente lo que quiere es verte derrotada, verte mal, entonces lo que le puedes dar a la gente es lo mejor de ti. Mi locura es sana, no hace daño, no le hago daño a nadie... Al final del día soy responsable de todas mis decisiones y las consecuencias. Es la primera vez que hablo de estos temas, nunca más, de qué he dicho y no he dicho. La primera: nunca he dicho que el coronavirus no exista. Al contrario, he dicho que ha existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y es más, tenemos que vivir con ello porque el sistema inmunológico se fortalece. Nunca he dicho que no exista”

“ Es mi derecho elegir vacunarme o no ” Paty Navidad.

La estrella aclaró que se dijeron muchas mentiras acerca de su estado de salud y era momento de dar su explicación:

"Llegué al hospital por problemas de oxigenación, el diagnóstico era neumonía pero sinceramente nunca me sentí con neumonía, sí me sentí con problemas de oxigenación leves... Nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para respirar, ni estuve, como se dijo: intubada”.

“Tengo que decir que cuando llegué dijeron: ‘viene gravísima, hay que intubarla’, y yo dije: ‘por supuesto que no me vas a intubar’. Si me hubieran intubado, muy posiblemente no estaría aquí”.

Así expresó que cada persona toma sus propias decisiones:

"Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira... Yo he dicho: ‘yo Patricia Navidad, no me vacuno’, pero es mi derecho elegir vacunarme o no. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable. Eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”.

MIRA LA ENTREVISTA:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Muñoz (@carmenmoriginal)

