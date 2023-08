Dramático momento en el aire: piloto muere en pleno vuelo

-

Un piloto murió durante un vuelo que iba de Miami a Chile con 271 pasajeros a bordo.

Iván Andaur empezó a sentirse mal tres horas después de haber iniciado vuelo LATAM Airlines que iba de Florida a Santiago y se desplomó en el baño. Los miembros de la tripulación le dieron tratamiento de emergencia.

El vuelo fue desviado al aeropuerto internacional de Tocumen, Panamá lo cual tardó alrededor de 30 minutos, durante la revisión los socorristas declararon muerto a Andaur.

Andaur tenía 56 años y contaba con 25 años de experiencia y realizó su último viaje en un Boeing 787-9 Dreamliner que salió de Miami a las 10:11 pm del lunes 14 de agosto. Junto a él iba un capitán y un primer oficial de relevo.

"LATAM Airlines Group informa que el vuelo LA505 de ayer que cubría la ruta Miami-Santiago tuvo que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá debido a una emergencia médica de uno de los tres miembros de la tripulación de mando. Cuando el avión aterrizó, los servicios de emergencia le prestaron ayuda para salvarle la vida, pero el piloto lamentablemente falleció", informó la aerolínea en un comunicado.

"Estamos profundamente conmovidos por lo ocurrido y hacemos llegar nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro empleado. Estamos profundamente agradecidos por sus 25 años de carrera y su valiosa contribución, que siempre se distinguió por su dedicación, profesionalidad y entrega. Durante el vuelo se llevaron a cabo todos los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la vida del piloto afectado".