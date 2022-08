Pilotos ponen el avión en automático y se quedan dormidos en pleno vuelo

Pilotos se quedaron dormidos en pleno vuelo y se pasaron de largo el momento de aterrizaje mientras en en el aeropuerto se activaron las alarmas.

Pilotos de un vuelo de Etiopía a Sudán se quedaron dormidos, uno de ellos asegura que pidió permiso para descansar y puso el mando automático. Al momento del aterrizaje, la nave siguió de largo y se activaron las alarmas internacionales en el aeropuerto, cuando los pilotos se dieron cuenta, sobrevolaron el área para regresar a la pista. El caso está bajo investigación.

De acuerdo con el sitio de noticias de aviación comercial Aviation Herald el caso se registró el lunes 15 de agosto.

El incidente tuvo lugar a bordo de un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines en ruta de Jartum a Addis Abeba, según el informe, "cuando los pilotos se durmieron" y "la aeronave continuó más allá de la parte superior del descenso".

El medio refiere que la aeronave navegaba a 37,000 pies y debía descender en el Aeropuerto Internacional Addis Abeba Bole, su destino programado.

Aparentemente, el control de tráfico aéreo no pudo comunicarse con la tripulación a pesar de haber realizado varios intentos de contacto. Sin embargo, se disparó una alarma cuando el avión se salió de la pista y continuó por la ruta.

Posteriormente, la aeronave comenzó a descender y aterrizó de manera segura unos 25 minutos después. Informes de Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) indican que la aeronave estuvo sobrevolando la pista, antes de comenzar su descenso y maniobrar para otra aproximación.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf — Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022

"Hemos recibido un informe que indica que el vuelo número ET343 de Etiopía en ruta desde Jartum a Addis Abeba perdió temporalmente la comunicación con el Control de Tráfico Aéreo de Addis Abeba el 15 de agosto de 2022", indica un comunicado emitido por Ethiopian Airlines el viernes, según recoge Bloomberg.

El documento continúa diciendo: "El vuelo aterrizó más tarde de manera segura después de que se restableció la comunicación. La tripulación en cuestión ha sido retirada de la operación en espera de una mayor investigación".

"Se tomarán las medidas correctivas apropiadas en función del resultado de la investigación. La seguridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestra primera prioridad", dijo el comunicado.

Por su parte, el analista de aviación Alex Macheras expresó su conmoción por el "incidente profundamente preocupante", que sugiere que puede haber sido el resultado del agotamiento del piloto.

“La fatiga de los pilotos no es nada nuevo y continúa representando una de las amenazas más importantes para la seguridad aérea, a nivel internacional”, tuiteó el jueves.

* Con información de Bloomberg y Aviation Source News